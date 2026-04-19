FOTO / Iran kritizirao SAD: "Kakva glupa i nerazumna odluka". Oglasili se Rusi

Libanonska vojska je u nedjelju objavila da je ponovno otvorila cestu i popravila mostove koje su prethodno izraelski zračni napadi na jugu zemlje učinili neprohodnima, trećeg dana primirja između proiranskog pokreta Hezbolaha i Izraela.

Vojska, koja od petka popravlja nekoliko oštećenih cesta, "potpuno je ponovno otvorila cestu između Hardalija i Nabatieha", navodi se u priopćenju za javnost.

Također je "djelomično ponovno otvorila most Burdž Rahal-Tir", dok su "u tijeku radovi na obnovi mosta između Tajr Falsaja i Tira (...) nakon štete uzrokovane izraelskom agresijom".

Izraelski zračni napadi na mostove preko rijeke Litani, oko 30 km sjeverno od izraelske granice, praktički su izolirali južni Libanon od ostatka zemlje, prema vojsci.

Ponovno otvaranje mosta Kasmije u petak ujutro omogućilo je mnogim raseljenim osobama da se vrate u svoje gradove i sela kako bi pregledali svoje domove.

Međutim, mnogi stanovnici juga oklijevaju s povratkom, s obzirom na krhkost primirja koje je obustavilo neprijateljstva od 2. ožujka.

U subotu je dopisnik AFP-a u Saidi primijetio gust promet prema Bejrutu, dok su se raseljene osobe vraćale u svoja privremena skloništa.

Ranije je dužnosnik Hezbolaha Mahmud Kamati zamolio one koji su pobjegli iz južnih predgrađa Bejruta ili juga zemlje, uporišta proiranskog šijitskog pokreta, da pričekaju odobrenje skupine prije povratka kući.

"Možete pregledati (svoje domove), ali nemojte napuštati mjesta gdje ste se sklonili. (...) Čuvajte se izraelske dvostruke igre, ovo je samo privremeno primirje", rekao je.