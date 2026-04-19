FOTO / Iran kritizirao SAD: "Kakva glupa i nerazumna odluka". Oglasili se Rusi

U mirovnim pregovorima Irana i Sjedinjenih Država i dalje postoje velike razlike, rekao je u nedjelju državnim medijima predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf.
Galibaf je za novinsku agenciju Tasnim rekao da su dogovorene neke točke sporazuma sa SAD-om, ali da postoje "velike razlike" o drugim temama, prenosi njemačka novinska agencija dpa.
Galibaf je sudjelovao u mirovnim pregovorima u Islamabadu, razgovarajući s američkom delegacijom koju je predvodio potpredsjednik J. D. Vance, a koji su prekinuti nakon sam jednog dana.
Hormuški tjesnac je pod kontrolom Irana, podsjetio je Galibaf u intervjuu emitiranom u nedjelju. Dodao je da je američka odluka o blokadi iranskih luka "glupa" i čin "neznanja".
US Central Command (CENTCOM) / AFP
FADEL itani / AFP
11 Objava
10:19

Libanonska vojska obnovila oštećene ceste i mostove na jugu zemlje
Libanonska vojska je u nedjelju objavila da je ponovno otvorila cestu i popravila mostove koje su prethodno izraelski zračni napadi na jugu zemlje učinili neprohodnima, trećeg dana primirja između proiranskog pokreta Hezbolaha i Izraela.
Vojska, koja od petka popravlja nekoliko oštećenih cesta, "potpuno je ponovno otvorila cestu između Hardalija i Nabatieha", navodi se u priopćenju za javnost.
Također je "djelomično ponovno otvorila most Burdž Rahal-Tir", dok su "u tijeku radovi na obnovi mosta između Tajr Falsaja i Tira (...) nakon štete uzrokovane izraelskom agresijom".
Izraelski zračni napadi na mostove preko rijeke Litani, oko 30 km sjeverno od izraelske granice, praktički su izolirali južni Libanon od ostatka zemlje, prema vojsci.
Ponovno otvaranje mosta Kasmije u petak ujutro omogućilo je mnogim raseljenim osobama da se vrate u svoje gradove i sela kako bi pregledali svoje domove.
Međutim, mnogi stanovnici juga oklijevaju s povratkom, s obzirom na krhkost primirja koje je obustavilo neprijateljstva od 2. ožujka.
U subotu je dopisnik AFP-a u Saidi primijetio gust promet prema Bejrutu, dok su se raseljene osobe vraćale u svoja privremena skloništa.
Ranije je dužnosnik Hezbolaha Mahmud Kamati zamolio one koji su pobjegli iz južnih predgrađa Bejruta ili juga zemlje, uporišta proiranskog šijitskog pokreta, da pričekaju odobrenje skupine prije povratka kući.
"Možete pregledati (svoje domove), ali nemojte napuštati mjesta gdje ste se sklonili. (...) Čuvajte se izraelske dvostruke igre, ovo je samo privremeno primirje", rekao je.
10:12

Još jedan izraelski vojnik poginuo, nekoliko ranjenih u južnom Libanonu
Daleko od Irana, krhko primirje na snazi je i na drugom frontu rata, u Libanonu.
Međutim, izraelska vojska jutros je izvijestila da je jedan njihov pričuvnik poginuo, a devet ih je ranjeno u eksploziji u južnom Libanonu.
To je najmanje drugi smrtni slučaj izraelskog vojnika u posljednjih otprilike 15 sati, nakon što je još jedan vojnik poginuo u eksploziji sinoć.
U jučerašnjem napadu poginuo je i francuski mirovnjak, za što je Emmanuel Macron okrivio s Iranom povezanu miliciju Hezbolah, koja je negirala umiješanost, javlja Sky News.
09:23

"SAD upozoren da povuče glupu i nerazumnu blokadu"
Tijekom noći oglasio se Mohammad Bagher Ghalibaf, jedan od glavnih iranskih pregovarača i utjecajan političar unutar režima.
U televizijskom obraćanju predsjednik iranskog parlamenta govorio je o stanju mirovnih pregovora uoči isteka primirja u srijedu, kao i o odluci Irana da povuče najavu ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca, javlja Sky News.
Upozorio je da će pomorski prolaz ostati zatvoren ako SAD nastavi blokirati ulazak i izlazak brodova iz iranskih luka:
“Već nekoliko dana blokiraju Hormuški tjesnac... Kakva glupa i nerazumna odluka... To je još jedna njihova pogreška. Ako ne ukinete blokadu, promet kroz Hormuški tjesnac sigurno će biti ograničen, u to nema nikakve sumnje.”
09:22

Oglasili se Rusi
Direktor ruske državne tvrtke za nuklearnu energiju Rosatom izjavio je da je kompanija spremna pomoći u uklanjanju obogaćenog uranija iz Irana. Aleksej Lihačov napomenuo je da Rosatom pomno prati napredak mirovnih pregovora između SAD-a i Irana.
09:13

Tri prepreke koje koče dogovor SAD-a i Irana
Washington i Teheran “daleko su od konačnog dogovora”, izjavio je predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf u intervjuu za državnu televiziju u subotu, dok bi primirje moglo isteći za nekoliko dana.
Istodobno, američki predsjednik Donald Trump rekao je da pregovori i dalje traju, ali da je Iran “počeo igrati igre”. Tijekom tjedna više je puta tvrdio da je dogovor vrlo blizu te da je Teheran napravio neke ključne ustupke.
Sve upućuje na to da još postoji niz prepreka koje treba riješiti - a Trump je zaprijetio da neće produljiti trenutačno primirje ako Iran ne pristane na sporazum, javlja CNN.
08:53

Što znamo o pregovorima?
Kraj primirja između SAD-a i Irana sve je bliže, nakon što je jedan od ključnih iranskih pregovarača poručio da u mirovnim razgovorima još uvijek postoji “određena udaljenost” između dviju strana.
No, gdje trenutačno stoje pregovori?
Trump optimističan: Donald Trump jučer je izjavio da su obje strane imale “vrlo dobre razgovore” te ranije ustvrdio da bi sve moglo završiti “prilično brzo”.
Bez produljenja primirja: Američki predsjednik upozorio je da bi primirje s Iranom moglo isteći ako se do srijede ne postigne dogovor.
Pregovori uz posredovanje se nastavljaju: Zapovjednik pakistanske vojske boravio je ovaj tjedan u Iranu, a pakistanski izvori rekli su za Reuters da je postignut napredak oko “osjetljivih pitanja” te da obje strane načelno pristaju na rješenja.
Sljedeća runda? Prvi krug izravnih pregovora u Pakistanu prošlog je tjedna propao. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova izjavio je jučer da još nije određen datum novog sastanka, iako je Trump ranije tvrdio da bi razgovori mogli biti održani ovog vikenda.
Spor oko nuklearnog programa: Iranski dužnosnik prošlog je tjedna rekao da i dalje postoje “vrlo sporna pitanja” oko nuklearnih ambicija Teherana. Trump je tvrdio da je Iran pristao predati obogaćeni uranij, što je iranski režim demantirao, javlja Sky News.
08:16

Američki potpredsjednik zahvalan papi Lavu
JD Vance rekao je da je „zahvalan” papi Lavu što je poručio kako „uopće nije u njegovu interesu” ulaziti u raspravu s Donaldom Trumpom.
Obraćajući se medijima papa Lav rekao je: „Postoji određeni narativ koji nije bio točan.”
Dodao je da je govor koji je održao na Molitvenom bdjenju za mir, u kojem je poručio „dosta ratova”, pripremljen dva tjedna ranije, prije javnog sukoba s američkim predsjednikom.
Trump je početkom tjedna izazvao kontroverze napavši papu, nazvavši ga „slabim u borbi protiv kriminala i lošim za vanjsku politiku”, te poručivši: „Da ja nisam u Bijeloj kući, Lav ne bi bio u Vatikanu.”
Predsjednik je također podijelio AI sliku na kojoj je prikazan kao Isus Krist, koju je kasnije izbrisao i tvrdio da se radi o slici na kojoj je prikazan kao liječnik, javlja Sky News.
07:47

Trump pohvalio "velikog saveznika" Izrael i kritizirao druge
Donald Trump pohvalio je Izrael kao “VELIKOG saveznika”, istodobno kritizirajući druge, neimenovane zemlje.
U objavi na društvenoj mreži Truth Social opisao je Izrael kao “hrabar, odvažan, odan i pametan”.
Dodao je da se to razlikuje od “drugih koji su u trenutku sukoba i pritiska pokazali svoje pravo lice”.
Istaknuo je i da se Izrael “bori snažno” te “zna kako pobijediti”.
Iako nije izrijekom naveo nijednu državu, Trump je u više navrata kritizirao tradicionalne američke saveznike, javlja Sky News.
U odvojenoj objavi ranije danas ponovno se obrušio na Španjolsku, čiji je premijer Pedro Sánchez bio vrlo kritičan prema ratu s Iranom.
Napisao je da su “financijski pokazatelji” Španjolske, čije je gospodarstvo prošle godine raslo brže od američkog, “apsolutno užasni”.
Trump je također oštro kritizirao britansku vojsku i premijera Keira Starmera, za kojeg je rekao da “nije Winston Churchill”.
07:44

Američki helikopteri iznad Hormuškog tjesnaca
Američko središnje zapovjedništvo ranije je objavilo fotografije nekoliko američkih helikoptera Apache koji su jučer letjeli iznad Hormuškog tjesnaca.
07:39

Oglasio se glavni pregovarač Teherana
Iranski glavni pregovarač i predsjednik parlamenta Mohammad-Bagher Ghalibaf izjavio je da je postignut napredak u pregovorima sa Sjedinjenim Državama putem posrednika, ali da između dviju strana i dalje postoji velika razlika.
"O nekim pitanjima u pregovorima postignuti su zaključci, o drugima nisu; još smo daleko od konačnog dogovora", rekao je Ghalibaf.
Govoreći u subotu navečer na iranskoj državnoj televiziji, ustvrdio je i da je Iran pobijedio na bojištu te da SAD nije ostvario nijedan od svojih devet ratnih ciljeva.
Ghalibaf je jasno dao do znanja da, iako se diplomatski razgovori vode preko posrednika, pregovori su daleko od završnog sporazuma.
Također je ponovio ranije tvrdnje da Iran kontrolira Hormuški tjesnac.
U ranijem priopćenju danas, iranska vojska je navela da se tjesnac “vratio u svoje prethodno stanje” zatvorenosti, za što je okrivila odbijanje SAD-a da ukine svoju pomorsku blokadu protiv te zemlje, javlja Sky News.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare