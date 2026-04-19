HUDUR traži model zapošljavanja pirotehničara nakon razminiranja

Hrvatska udruga djelatnika u razminiranju (HUDUR) najavila je u nedjelju kako će se uskoro sastati s ministricom zaštite okoliša i zelene tranzicije Marijom Vučković radi rješenja pitanja pirotehničare koji su nakon razminiranja ostali bez posla, a još ne ostvaruju uvjete za mirovinu.

Riječ je o stručnjacima koji su više od tri desetljeća obavljali jedan od najopasnijih poslova u državi, izravno doprinoseći sigurnosti hrvatskih državljana i teritorijalnom integritetu Republike Hrvatske, navodi se u priopćenju Hrvatske udruge djelatnika (HUDUR).

Udruga pozdravlja inicijativu Ministarstva zaštite okoliša o osnivanju Hrvatske rendžerske službe, za koju je već ranije imenovana međuresorna radna skupina. "Smatramo kako upravo takav model predstavlja realnu i održivu mogućnost zapošljavanja dijela bivših pirotehničara", ističu.

Podsjećaju kako je inicijativu podupro potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, s kojim su predstavnici Udruge nedavno održali sastanak.

Iz Udruge naglašavaju kako su pirotehničari tijekom dugogodišnjeg rada stekli iskustvo rada u prirodi te mogu pridonijeti zaštiti okoliša. Ne smije se, smatraju, zanemariti njihov stručni potencijal.

HUDUR očekuje konkretne korake i rješenja koja će omogućiti dostojanstven nastavak profesionalnog puta djelatnika u razminiranju te očuvanje znanja i iskustva koje Hrvatska u ovom području posjeduje. Smatramo kako su pirotehničari svojim dosadašnjim radom to itekako zaslužili", stoji u priopćenju.