Združeno zapovjedništvo iranskih oružanih snaga objavilo je priopćenje o situaciji u Hormuškom tjesnacu nakon što je Donald Trump poručio da će SAD zadržati pomorsku blokadu tog plovnog puta, unatoč tome što je Iran svoju ukinuo.

Glasnogovornik Središnjeg stožera Hazrat Khatam al-Anbiya izjavio je da će se ključni pomorski pravac „vratiti u prijašnje stanje” stroge kontrole zbog toga što SAD odbija ukinuti blokadu.

Za sada nije jasno znači li to da će tjesnac ponovno biti uglavnom zatvoren, iako je ranije tijekom jutra zabilježen porast pomorskog prometa.

U priopćenju iranske vojske navodi se:

„Islamska Republika Iran, slijedeći prethodne dogovore iz pregovora, u dobroj je vjeri pristala na kontrolirani prolaz ograničenog broja naftnih tankera i trgovačkih brodova kroz Hormuški tjesnac.

Nažalost, Amerikanci i dalje nastavljaju s takozvanom blokadom.

Zbog toga se kontrola nad Hormuškim tjesnacem vratila u prijašnje stanje, a ovaj strateški prolaz nalazi se pod strogim upravljanjem i nadzorom oružanih snaga.”

Dodaje se kako će stanje ostati nepromijenjeno sve dok Sjedinjene Američke Države ne omoguće potpunu slobodu plovidbe brodova prema Iranu i iz Irana, javlja Sky News.