Iran je u subotu zaprijetio zatvaranjem strateški važnog Hormuškog tjesnaca ako Sjedinjene Države nastave s blokadom iranskih luka, nakon što je prethodnog dana najavio njegovo potpuno ponovno otvaranje za komercijalne brodove.
Obnovu prometa kroz tjesnac pozdravila su sva tržišta i Washington, a američki predsjednik Donald Trump AFP-u je rekao da je mirovni sporazum "vrlo blizu" i ustvrdio da je Iran pristao predati svoj obogaćeni uranij, ključnu točku u pregovorima.
"Idemo po njega, vrlo skoro ćemo ga dopremiti u Sjedinjene Države", izjavio je republikanski predsjednik na skupu konzervativnog pokreta Turning Point USA održanog u Phoenixu.
No Teheran je negirao da je pristao na prijenos svojih zaliha visoko obogaćenog uranija i upozorio da bi Hormuški tjesnac, kroz koji obično prolazi petina svjetske sirove nafte i ukapljenog prirodnog plina, mogao ponovno biti zatvoren.
"Nastavi li se blokada, Hormuški tjesnac neće ostati otvoren", rekao je Mohamad Bager Galibaf, predsjednik parlamenta Islamske Republike na platformi X. Dodao je da će brodovi, u svakom slučaju, morati proći kroz tjesnac uz "iransko dopuštenje".
10:26
Iranska vojska: Hormuški tjesnac vraća se pod strogu kontrolu zbog američke blokade
Združeno zapovjedništvo iranskih oružanih snaga objavilo je priopćenje o situaciji u Hormuškom tjesnacu nakon što je Donald Trump poručio da će SAD zadržati pomorsku blokadu tog plovnog puta, unatoč tome što je Iran svoju ukinuo.
Glasnogovornik Središnjeg stožera Hazrat Khatam al-Anbiya izjavio je da će se ključni pomorski pravac „vratiti u prijašnje stanje” stroge kontrole zbog toga što SAD odbija ukinuti blokadu.
Za sada nije jasno znači li to da će tjesnac ponovno biti uglavnom zatvoren, iako je ranije tijekom jutra zabilježen porast pomorskog prometa.
U priopćenju iranske vojske navodi se:
„Islamska Republika Iran, slijedeći prethodne dogovore iz pregovora, u dobroj je vjeri pristala na kontrolirani prolaz ograničenog broja naftnih tankera i trgovačkih brodova kroz Hormuški tjesnac.
Nažalost, Amerikanci i dalje nastavljaju s takozvanom blokadom.
Zbog toga se kontrola nad Hormuškim tjesnacem vratila u prijašnje stanje, a ovaj strateški prolaz nalazi se pod strogim upravljanjem i nadzorom oružanih snaga.”
Dodaje se kako će stanje ostati nepromijenjeno sve dok Sjedinjene Američke Države ne omoguće potpunu slobodu plovidbe brodova prema Iranu i iz Irana, javlja Sky News.
10:23
Načelnik pakistanske vojske napustio Iran nakon razgovora
Načelnik pakistanske vojske, ključni posrednik u ratu, završio je trodnevni posjet Iranu.
Feldmaršal Asim Munir napustio je zemlju nakon sastanaka s najvišim iranskim dužnosnicima, uključujući predsjednika parlamenta, ministra vanjskih poslova i načelnika združenog stožera oružanih snaga Irana, javlja Sky News.
10:17
Rutte kaže kako ne smatra da će SAD napustiti NATO
Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte odbacio je nagađanja o mogućem povlačenju SAD-a iz obrambenog saveza, kazavši za nedjeljno izdanje lista Die Welt kako ne smatra da bi Sjedinjene Države mogle napustiti NATO savez.
Istaknuo je i da američka nuklearna zaštita za Europu nije upitna te je opisao američki nuklearni kišobran kao krajnje jamstvo sigurnosti u Europi, rekavši kako vjeruje da će tako i ostati.
Posljednjih su tjedana izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa potaknule bojazan od toga da bi SAD mogao napustiti savez.
Trump je kritizirao, kako je kazao, nedovoljnu potporu NATO partnera u ratu protiv Irana.
Američki Senat morao bi odobriti povlačenje NATO-a dvotrećinskom većinom, što se smatra vrlo malo vjerojatnim.
Rutte se prošli tjedan u Bijeloj kući sastao s Trumpom i nakon toga rekao da je Trump bio "očito razočaran" zbog potpore samo nekoliko država članica transatlantskog saveza.
Kazao je kako su među spornim točkama korištenje vojnih baza i misija osiguranja Hormuškog tjesnaca. Trump je više puta izdvojio Španjolsku, Francusku i Ujedinjeno Kraljevstvo.
Rutte je novinama rekao da razumije Trumpovu frustraciju. Pozvao je Europu da ojača svoju obrambenu industriju, kazavši kako je to ključno da se održi odvraćanje i obrana.
09:28
Promet kroz Hormuški tjesnac ponovno jača
Podaci o praćenju plovila pokazuju ono što Reuters naziva „prvim većim kretanjem brodova” kroz Hormuški tjesnac od početka rata prije sedam tjedana.
Prema podacima servisa za praćenje MarineTraffic, konvoj tankera jutros prolazi kroz tjesnac.
Početnu skupinu činila su četiri LNG tankera te nekoliko brodova za prijevoz nafte i kemijskih proizvoda. U suprotnom smjeru također se formira kolona plovila, javlja Sky News.
Riječ je o vidljivom porastu prometa u odnosu na stanje u 5:40 sati, kada je kroz ovu ključnu pomorsku rutu prolazilo tek nekoliko brodova.
Promet se u početku sporo oporavljao, unatoč tvrdnjama Irana i Donalda Trumpa da je tjesnac ponovno otvoren.
U prvim danima prolazilo je tek nekoliko brodova, dok je većina ostajala s obje strane akvatorija koji je Iran počeo minirati nakon izbijanja rata.
Hormuški tjesnac jedna je od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta – njime inače prolazi oko petine globalne nafte, s više od 100 brodova dnevno.
Teheran je praktički zatvorio tjesnac na početku sukoba.
08:39
Trump odbacio prijedlog naplate prolaza kroz Hormuški tjesnac
Američki predsjednik Donald Trump odbacio je mogućnost da brodovi plaćaju prolaz kroz Hormuški tjesnac.
Na pitanje novinara o mogućem uvođenju cestarine u tjesnacu, Trump je odgovorio: „Ne. Nema šanse. Ne.“
„Neće biti naplate prolaza“, dodao je.
Time je zauzeo drugačiji stav nego početkom mjeseca, kada je pokazivao veću otvorenost prema toj ideji.
„Što kažete na to da mi naplaćujemo prolaz?“, upitao je 6. travnja.
„Radije bih to nego da to prepustimo njima. Zašto ne bismo? Mi smo pobjednici. Pobijedili smo.“
Iran je praktički zatvorio tjesnac nakon američko-izraelskih napada na svoj teritorij te je kao uvjet za prekid rata zatražio pravo na naplatu prolaza.
Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči u petak je na društvenim mrežama objavio da je tjesnac otvoren za sve trgovačke brodove tijekom ostatka desetodnevnog primirja koje su u četvrtak dogovorili Izrael i Libanon, javlja Sky News.
08:09
Američka vojska potvrdila da je predala sve glavne baze u Siriji
Američka vojska završila je predaju svih glavnih baza u Siriji, potvrdilo je u petak američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM).
Američke snage nastavljaju podržavati partnerske napore u borbi protiv terorizma kako bi se osigurala sigurnost u regiji, rekao je glasnogovornik CENTCOM-a u odgovoru na zahtjev za komentar.
Sirijska vlada ranije je najavila potpuno povlačenje američkih trupa stacioniranih u zemlji.
Ministarstvo vanjskih poslova u Damasku u četvrtak je objavilo da su vojni objekti u kojima su se u Siriji prethodno nalazile američke trupe u potpunosti predani sirijskoj vladi.
Taj je potez bio očekivan.
U veljači su se pojavila izvješća o planovima za povlačenje SAD-a iz Sirije, a predsjednik Donald Trump već je 2018., u vrijeme njegova prvog mandata rekao da bi se američki vojnici trebali potpuno povući iz zemlje.
Procjene o broju ondje stacioniranih američkih vojnika kretale su se između 900 i 2000.
Američka vojska godinama se borila u Siriji uz kurdske snage protiv Islamske države, koja se od 2019. smatra vojno poraženom.
08:06
Nagli pad cijena nafte
Najava Irana u petak o potpunom ponovnom otvaranju tjesnaca za komercijalne brodove za vrijeme trajanja primirja, što se poklapa s provedbom primirja između Izraela i proiranski orijentiranog Hezbolaha u Libanonu, potaknula je oprezne nade u mir na Bliskom istoku.
To je potaknulo i pad cijena nafte, kao i oporavak europskih i američkih burzi nakon pet tjedana rata koji je razoran za globalno gospodarstvo.
"Hvala!", odmah je, među brojnim porukama na svojoj platformi Truth Social objavio Donald Trump, preciziravši da će američka blokada iranskih luka ostati "u potpunosti na snazi" do kraja pregovora i da će se "nastaviti" ne bude li postignut dogovor.
Razgovori se nastavljaju pod pokroviteljstvom Pakistana, da bi se organizirao i drugi krug pregovora između Teherana i Washingtona nakon prvog kruga održanog prošli vikend u Islamabadu.
To je prvi put od početka izraelsko-američkih napada na Iran 28. veljače da su sukobi privremeno prekinuti na svim frontama.
U Libanonu su se mnogi raseljeni već u petak vratili svojim domovima na jugu zemlje ili u južnim predgrađima Bejruta, uporištima proiranskog pokreta Hezbolah, ignorirajući upozorenja izraelske vlade.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu upozorio je da Izrael "još nije završio" svoj posao na osiguranju razoružanja Hezbollaha. Izraelska vojska ostaje prisutna u Libanonu u području koje se proteže deset kilometara od granice.
No Donald Trump, koji je posredovao u ovome desetodnevnom primirju, podigao je glas protiv svog saveznika: "Izrael više neće bombardirati Libanon. Sjedinjene Države su mu to ZABRANILE. Dosta je bilo!!!", upozorio je.
Libanonska nacionalna novinska agencija ipak je izvijestila o jednome smrtnom slučaju u izraelskom zračnom napadu na jugu zemlje. Izrael nije odmah reagirao.
Prekid neprijateljstava započeo je u noći na petak, nakon mjesec i pol dana sukoba u kojemu je poginulo gotovo 2300 Libanonaca, a raseljeno je više od milijun ljudi.
08:05
07:34
Iran proglasio Hormuški tjesnac otvorenim: Što se zasad zna
Hormuški tjesnac navodno je otvoren za komercijalne brodove, prema riječima iranskog ministra vanjskih poslova. Ipak, promet se odvija sporo, a brodarske kompanije i dalje su oprezne kada je riječ o prolasku tom rutom, javlja CNN.
Donosimo najnovije informacije:
„Potpuno otvoren”: Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči izjavio je u petak da će Hormuški tjesnac biti „potpuno otvoren” za komercijalne brodove tijekom ostatka desetodnevnog primirja u Libanonu. Međutim, mornarica Iranske revolucionarne garde postavila je uvjete koje brodovi moraju poštovati, uključujući obvezu traženja dopuštenja za prolazak.
Rizik ponovnog zatvaranja: Predsjednik iranskog parlamenta upozorio je da bi tjesnac mogao ponovno biti zatvoren ako SAD ne ukine blokadu. Mohammad Bagher Ghalibaf rekao je da će se prolazak odvijati „određenom rutom” i uz „odobrenje Irana”.
Ne ide tako brzo: Unatoč Araghchijevoj objavi, kroz tjesnac je prošao tek manji broj brodova. Niti jedan naftni tanker nije napustio Perzijski zaljev, a samo pet teretnih brodova i jedan tanker stigli su do Omanskog zaljeva, pokazuju podaci o praćenju brodova od petka. Jedan kruzer bez putnika također je pokušao proći kroz tjesnac na putu prema Muscatu.
Promjena smjera: Čak 21 brod okrenuo se i vratio prema Iranu otkako je 13. travnja započela američka blokada iranskih luka u Perzijskom i Omanskom zaljevu, objavilo je američko Središnje zapovjedništvo u petak navečer. Istog dana američki predsjednik Donald Trump poručio je da će blokada završiti kada se „potpiše sporazum” te izrazio uvjerenje da je dogovor blizu.
Stav SAD-a: Trump je u petak naglasio da se neće naplaćivati prolaz kroz Hormuški tjesnac. Na pitanje novinara u zrakoplovu Air Force One hoće li biti ograničenja ili naknada za prolazak, odgovorio je: „Ne, nema šanse.” Time je reagirao na navode da bi Iran mogao tražiti naplatu prolaska kao jedan od uvjeta za okončanje rata.
Kompanije i dalje oprezne: Unatoč porukama Irana i SAD-a, velike brodarske kompanije i dalje su nesigurne i oprezne kada je riječ o prolasku kroz tjesnac.
07:31
Prvi brodovi počeli prolaziti kroz Hormuški tjesnac
Nešto iza 5 sati ujutro po britanskom vremenu, nekoliko brodova prošlo je kroz Hormuški tjesnac u oba smjera, prema podacima servisa MarineTraffic.
Na južnoj strani tri manja teretna broda pod indijskom zastavom i jedna jedrilica prošli su kroz omanske vode, javlja Sky News.
Na sjevernoj strani tanker za asfalt Black Maya, koji plovi pod zastavom Curaçaa, prošao je iranskim vodama, a za njim i TRIMMU 3, tanker za ukapljeni plin pod zastavom Hong Konga.
Manja kolona brodova, uključujući tri velika tankera za ukapljeni plin, sada je također započela prolazak kroz iranski dio tjesnaca.
