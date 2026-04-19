Užas u Americi: Osmero djece ubijeno u pucnjavi

Osmero djece u dobi od jedne do 14 godina poginulo je nakon masovne pucnjave u Louisiani.
Oglas
Lokalna policija navodi da su ubijeni tijekom “obiteljskog sukoba” oko 6 sati ujutro u nedjelju.
Načelnik policije Wayne Smith rekao je da je ukupno upucano 10 osoba, prenosi skynews.
Dodao je da je napadač pogođen od strane policije tijekom potjere te da su neka od upucane djece bila u srodstvu s osumnjičenikom.
Smith je rekao da se mjesto zločina protezalo na tri lokacije, dodajući: “Ovo je opsežan slučaj kakav većina nas nikada nije vidjela.”
Osumnjičenik je ukrao automobil dok je bježao s mjesta pucnjave, nakon čega ga je policija pratila, rekao je.
“Zaista ne znam što reći, srce mi je slomljeno... Ne mogu ni zamisliti kako se ovakav događaj mogao dogoditi”, rekao je Smith.
Gradonačelnik Tom Arceneaux izjavio je: “Ovo je tragična situacija - možda najtragičnija koju smo ikada imali”, dodavši: “Ovo je strašno jutro.”
U priopćenju državne policije navodi se da nijedan policajac nije ozlijeđen u pucnjavi koja je uključivala policijskog službenika nakon potjere koja je završila u Bossier Cityju u nedjelju ujutro.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas