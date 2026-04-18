promijenio iznos

Turist na poznatoj plaži platio kebab nevjerojatnih 1.700 eura

18. tra. 2026. 19:35
Britanski turist na popularnoj plaži Copacabana platio je nevjerojatnih 1.700 eura za kebab.

Prevarant je na POS uređaju promijenio iznos i umjesto dogovorenih 1,75 eura naplatio mu znatno višu cijenu. Policija sumnja da je uređaj bio namješten kako bi se naplatio puno veći iznos od prikazanog, piše Klix.ba.

Prevarant je uhićen u Rio de Janeiru u Brazilu, nakon što su on i još jedna osoba navodno promijenili cijenu na platnom terminalu i žrtvi naplatili vrtoglavi iznos.

Britanac je tako platio 1.700 eura za mesnu poslasticu koja je trebala stajati 1,75 eura. Policija je priopćila da je uređaj navodno bio manipuliran i da je žrtvi naplaćena mnogo veća cijena nego što joj je rečeno.

Sve se to događa u trenutku kada je val prevaranata zahvatio popularne brazilske plaže u pokušajima da prevare posjetitelje.

"Uhitili smo počinitelja koji je izvršio prijevaru s kartičnim uređajem na štetu britanskog turista", naveli su iz brazilske policije.

Ovaj slučaj nije jedini. Jednom turistu iz Argentine naplaćeno je gotovo 3.450 eura za kuhani kukuruz s margarinom, koji je trebao stajati samo 3,5 eura. Drugom turistu iz Kolumbije za brazilski koktel caipirinhu naplaćeno je 460 eura.

