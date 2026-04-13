Oglas

VESELJE I U HOLLYWOODU

Jamie Lee Curtis o porazu Viktora Orbana: Danas sam ponosna na mađarsko porijeklo

author
N1 Info
|
13. tra. 2026. 18:35
Jamie Lee Curtis (Photo by Rodin Eckenroth / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Getty Images via AFP/RODIN ECKENROTH

Američka glumica i producentica Jamie Lee Curtis sinoć se oglasila o parlamentarnim izborima u Mađarskoj.

Oglas

Naime, Jamie Lee Curtis (67) na društvenim je mrežama podijelila snimku zaslona vijesti o porazu mađarskog premijera Viktora Orbana putem društvenih mreža s naslovom "Mađarski premijer Orban priznao je poraz dok se oporba približava uvjerljivoj pobjedi", prenosi Klix.ba.

Tom prilikom glumica je izrazila da je ponosna na svoje mađarsko podrijetlo.

"Ništa se ne mijenja, osim ako se nešto ne promijeni! Danas sam ponosna na svoje mađarsko podrijetlo", napisala je u objavi.

Inače, poznata glumica je i ranije isticala svoje podrijetlo, koje potječe od njezinih baka i djedova s ​​očeve strane koji su bili židovski imigranti iz Mađarske.

Njezin otac, glumac Tony Curtis (rođen Emanuel Schwartz), bio je mađarsko-američkog podrijetla, a Jamie je izrazila duboku povezanost kroz obiteljske posjete u Mateszalki u Mađarskoj.

Podsjetimo, nakon 16 godina na vlasti, mađarski premijer Viktor Orban i njegova stranka Fidesz su poraženi. Oporbena stranka Tisza, koju predvodi Peter Magyar, osigurala je većinu jedne stranke i kontrolirat će više od dvije trećine mjesta u mađarskom parlamentu.

Teme
jamie lee curtis mađarska viktor orban

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ