Koliko novca staviti mladencima u kuvertu? Vječno pitanje ponovno izazvalo žustru raspravu

S druge strane, velik broj komentatora oštro se usprotivio takvoj 'svadbenoj matematici', tvrdeći da je proslava ljubavi pretvorena u posao. 'Mrzim te koji svadbu gledaju da budu na nuli. To bi trebalo bit veselje, a ne ulaganje pa čekati hoće li biti plus ili minus', glasi jedan od popularnijih komentara. Mnogi su se složili, ističući da ne žele financirati nečije luksuzne proslave. 'Ne razumijem zašto ljudi žive iznad svojih mogućnosti i priređuju glamurozne zabave za 200 ljudi ako nemaju novaca. Ne pada mi na pamet financirati to', poručila je jedna korisnica.