Fuchs otkrio bi li mogao živjeti s 1400 eura: "Da ne mogu ostvariti nikakve druge prihode..."

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs komentirao je jučerašnji prosvjed u Zagrebu i ustvrdio da sindikati – manipuliraju s brojkama.
Oglas
"Prvo, stvarno se treba podsjetiti da su u zadnjih deset godina u obrazovanju, u dijelu koji je ingerenciji mojeg ministarstva, plaće rasle preko sto posto. Vlada je tu da upravlja kriznim situacijama, da troši koliko može”, rekao je ministar za Novu TV.
Uvjeren je i da bi sindikati prosvjedovali čak i da se išlo s još većim iznosima povećanja plaća.
"Kada je to bilo moguće, plaće smo dizali. I to značajno. Da li je tu netko možda mogao drugačije proći, to je drugi par rukava. Košta i reakcija Vlade na cijene goriva i to je također kontribucija na plaće građana. Oni krivo računaju i krivo prikazuju određene brojke, jednako kao i za vrijeme štrajka kad smo im dokazali da nisu u pravu", dodao je Fuchs.
Upitan je bi li bio član sindikata, u slučaju da predaje u školi.
"Vjerojatno ne bih bio, iako ne kažem da ne bih bio. Ne zamjeram ja ništa sindikatu, oni jesu tu da razgovaraju, ali moraju razumjeti i što Vlada čini", ustvrdio je Fuchs, dodajući da misli da nema razloga za prosvjede, a pogotovo ne za štrajk.
Jedna od prosvjednica mu je poručila da mu "daje svojih 1.400 eura plaće, pa neka proba živjeti s njima". Bi li to mogao, upitala ga je novinarka.
"Naravno, da imam 1.400 eura, živio bih. Ali ako me pitate mogu li s 1.400 eura imati ovakav ili onakav kredit, onda naravno, teško. Može li se živjeti s 1.400 eura? Da ne mogu ostvariti nikakve druge prihode, vjerojatno bih živio s njima", poručio je Fuchs.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas