Niska bisera hrvatskih političara: Izabrali smo 13 veličanstvenih

Izjavom "Išao sam u Slovensku jesti jer je bilo puno hrane pa da se ne baci", predsjednik Zoran Milanović upisao se 2020. godine u antologiju suvremenih hrvatskih političkih bisernih opravdanja, ali mnogi ga se otad trude nadmašiti. Za čitatelje N1 pripremili smo svježu nisku političkih bisera, kojima su nas u protekle četiri godine zasuli važni akteri iz vladajućih i opozicijskih redova, većinom pokušavajući prikriti vlastite pogreške

Hrebak: Ultimatuma nema. Bila je to inicijativa od 30 dana

U veljači ove godine na tren se cijela politička scena zatresla jer je predsjednik HSLS-a Dario Hrebak postavio ultimatum premijeru Andreju Plenkoviću da u roku od 30 dana odluči želi li u vladi Domovinski pokret ili Hrebakove liberale. Nije prošao ni tjedan, a Hrebak je već usvrdio:

"Ultimatuma nema, nije ga nikad ni bilo, 30 dana je bila inicijativa."

Dabro: Gdje je spomenut Ante Pavelić, je li u jednoj rečenici on spomenut?

Ono zbog čega je Hrebak postavio ultimatum-inicijativu bio je skandalozan ispad donedavnog ministra i aktualnog zastupnika DP-a Josipa Dabre, koji je s harmonikašima u veljači ove godine pjevao pjesmu posvećenu ustaškom poglavniku Anti Paveliću "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata". Dobrovoljno se i snimao dok je to činio, a kad se skandal razmahao, Dabro se "pravio lud":

"Gdje je spomenut Ante Pavelić, je li u jednoj rečenici on spomenut? Postoji niz grobnica, vladala je i Habsburška Monarhija u Hrvatskoj".

Ćipe: Prepala me, uhvatila me iz sabornice, ja sam mislio da je ova najveća država

Dabrin stranački kolega "proslavio" se mjesec dana kasnije kad nije na karti znao pokazati gdje se nalazi Iran. Stipo Mlinarić Ćipe prvo je na karti gledao u smjeru Kine, da bi na kraju, umjesto Irana, pokazao na Rusiju.

"Prepala me, uhvatila me iz sabornice, ja sam mislio da je ova najveća država", opravdavao se Ćipe.

Ćorić: Hrvatska ima veću inflaciju jer nam gospodarstvo brže raste

Hrvatska je u 2026. godinu ušla kao inflacijski rekorder u EU, a ministar financija Tomislav Ćorić nekidan je ustvrdio kako se tu ništa ne može i da mi imamo veću inflaciju jer imamo veći gospodarski rast.

"U pravilu su nešto veće stope inflacije generirane visokim stopama gospodarskog rasta, a RH je u proteklih nekoliko godina jedna od zemalja EU s ponajvećom stopom gospodarskog rasta", poručio je Ćorić.

Dalić: Kupnja dionica Podravke nenamjerna je greška

Predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić krajem prosinca prošle godine kupila je 350 dionica kompanije kojoj je na čelu i to uoči objave njezinih poslovnih rezultata za prvih devet mjeseci 2025., odnosno u vrijeme kad joj je zabranjeno trgovati dionicama te kompanije.

"To je rezultat nenamjerne pogreške", izjavila je Dalić.

Mikulić: Dobio sam meso, ali kao poklon jer i vlasnici kamenoloma i ja smo strastveni lovci

Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić baš se u to doba našao pod udarom USKOK-a, pod sumnjom da je s kumom iz Ministarstva gospodarstva Draganom Krasićem od vlasnika kamenoloma Gorana Večkovića i Josipa Vugrineca primili 190.000 eura te meso i građevinski materijal kao mito za pogodovanje njihovim tvrtkama.

Mikulić je pred tužiteljima priznao da je dobio meso, ali je tvrdio da je radio sve po zakonu: "Dobio sam meso, ali to nije bio mito nekog poklon jer sam strastveni lovac baš kao i vlasnici kamenoloma".

Šušnjar: Ako vam je kruh skup, pecite ga kod kuće... 50 kiflica za 7 eura

Krajem 2024. ministar gospodarstva Ante Šušnjar savjetovao je građanima da kruh peku kod kuće, ako im je skup u dućanima, a onda je počektom 2025. godine otkrio i recept za jeftine kiflice.

"Građani mogu sami peći kruh, ako im je skup."; "Stigle su mi fotografije i same izrade kruha, pa i cijene, prijatelji su mi poslali 50 kiflica koje su napravili za 7 eura, a jedna u pekarnici košta 1,10 eura", savjetovao je potrošače ministar Šušnjar.

Branko Kolarić "Kao kurva se osjećam!": Od muhe se radi slona. Radi se o autoironiji, govorio sam o sebi i ni o kome drugome"

Bivši šef zagrebačkog SDP-a, koji je simpatije javnosti osvojio tijekom koronakrize kao komunikativan i pristupačan epidemiolog, šokirao je istu tu javnost videom objavljenim na Tik-Toku na Dan žena 2025. godine, kad je odlučio prigodno podijeliti karanfile uz mizogine šale. U videu, koji je nakon izbijanja skandala izbrisao, moglo se čuti:

"Ovaj tip je ćelav, nemoj njegovoj ženi, ne, ne, nemoj" i "Znao sam da će biti gadno". U jednom je trenutku jednoj starijoj gospođi rekao "Još malo pa će 90. rođendan". Nakon što je uručio nekoliko karanfila, video je završio njegovim riječima, izgovorenima uz smijeh: "Kao kurva se osjećam".

Selak Raspudić: Kamper nije bio parkiran nego se samo kratko zaustavio

Krajem 2024. kamper s obilježjima predsjedničke kandidatkinje Marije Selak Raspudić fotografiran je nepropisno parkiran u Splitu. Objavljena je i fotografija kampera koji je bio parkiran na mjestu predviđenom za osobe s invaliditetom, iako se na fotografiji jasno može vidjeti prazno parkiralište.

Uz ispriku, Selak Raspudić je ustvrdila da kamper "Nije bio parkiran, nego se samo kratko zaustavio".

Plenković: Ne bih rekao da je Turudić lagao, on je možda bio reduciran u izričaju

Početkom veljače 2024. godine, premijer Andrej Plenković odlučio je za glavnog državnog odvjetnika imenovati Ivana Turudića, baš kad su javno objavljene poruke koje je Turudić razmjenjivao s optuženicom Josipom Pleslić (ex Rimac), čuvene "Di si radosti? Di si lipa?". Turudić je tvrdio da nikad nije bio blizak s Rimac, a kad je Turudić suočen s porukama iz kojih se moglao iščitati drukčiji odnos, Plenković ga je ovako branio:

"Ne bih rekao da je Turudić lagao o tome, on je možda bio reduciran u svom izričaju".

Bačić o plinskoj aferi: HEP nije izgubio novac nego je smanjio uštedu

U ljeto 2023. godine, vladu Andreja Plenkovića potresala je tzv. plinska afera, u kojoj su se razmatrale moguće smjene u HEP-u, ali i Vladi zbog gubitaka nastalih kupnjom i prodajom plina, teških oko 15 milijuna eura.

Potpredsjednik vlade Branko Bačić tada je izjavio: "HEP nije izgubio novac nego je smanjio uštedu"

Tomašević: Trava raste k‘o luda jer smo od svibnja imali tropsku klimu

Tog je ljeta u Zagrebu bujao korov, travnjaci su bili nepokošeni, svakodnevno su pljuštale kritike na račun rada gradskih službi. A gradonačelnik Tomislav Tomašević ih je odlučio braniti.

"Trava raste k‘o luda jer smo od svibnja imali tropsku klimu!", pravdao se Tomašević.

Vujčić: “Najbolja je zaštita da idete kod onih koji ne dižu cijene"

Kad su u Hrvatskoj 2022. godine počele ubrzano rasti cijene, ususret ulasku u eruozonu 2023. godine, bivši guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić dao je "fantastično" objašnjenje kako se rast cijena može zaustaviti.

"Ako vidite da vam dižu cijene, onda odite kod onog koji ih neće dizati. Dakle, birajte one koji nude niže cijene, to je najbolja zaštita od rasta cijena", savjetovao je građane Vujčić.

