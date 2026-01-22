Šef Netflixa priznao tko im je prava prijetnja: Najviše se boji jedne aplikacije na našim mobitelima

Ted Sarandos, suizvršni direktor Netflixa, poslao je jasnu poruku investitorima i regulatorima: tržište nikad nije bilo okrutnije. Uoči borbe za odobrenje 83 milijarde dolara teškog preuzimanja Warner Brosa, Sarandos upozorava da im najveća prijetnja više nisu samo tradicionalni studiji, već tehnološki divovi i društvene mreže.
Ova poruka djeluje pažljivo pripremljeno za predstojeću bitku, u slučaju da regulatori u SAD-u ili Europi pokušaju osporiti tvrtkin dogovor vrijedan 83 milijarde dolara za preuzimanje Warner Brosa. Sarandosova strategija je jasna – uvjeriti nadležna tijela da Netflix nije monopolist, već samo jedan od igrača u prepunoj areni.
"Televizijski pejzaž zapravo nikada nije bio konkurentniji nego što je danas. Nikada nije bilo veće borbe za kreativce, za pažnju potrošača, kao i za dolare od oglašavanja i pretplate"; izjavio je Ted Sarandos, prenosi tportal.
"Konkurentske linije oko konzumacije televizije već se brišu jer brojne usluge plasiraju svoj sadržaj istovremeno na linearne kanale i streaming servise, a sve više platformi pronalazi put do televizora u vašem dnevnom boravku."
Sve je postalo televizija
Sarandos je naglasio kako se definicija televizije drastično promijenila.
"TV nije ono uz što smo odrasli. TV je sada gotovo sve", dodao je. "Oscari i NFL su na YouTubeu. Mreže istovremeno emitiraju Super Bowl na linearnoj televiziji i streamingu. Amazon posjeduje MGM, Apple se natječe za Emmyje i Oscare, a Instagram je sljedeći."
Upravo je spominjanje Instagrama ključno. Prošlog mjeseca, kako je tada primijetio The Hollywood Reporter, Instagram je lansirao novu aplikaciju Reels za televizore, gurajući se na već pretrpano tržište oglašavanja. Reels već ima oglašivački biznis vrijedan 50 milijardi dolara, što potvrđuje njegovu snagu u tom prostoru.
YouTube kao ozbiljan igrač
Posebnu pažnju Sarandos je posvetio YouTubeu, ističući da to više nije platforma samo za korisnički generirani sadržaj i smiješne videe mačaka.
"YouTube ima cjelovečernje filmove, nove epizode igranih i reality serija. Imaju NFL utakmice. Imaju Oscare. BBC će uskoro producirati originalni sadržaj za YouTube. Oni su televizija", rekao je Sarandos u utorak. 'Dakle, svi se mi natječemo s njima u svakoj dimenziji: za talente, za dolare od oglasa, za novac od pretplata i za sve oblike sadržaja.'
Zaključio je kako se šire gledano natječu za pažnju ljudi kroz još širi spektar opcija koji uključuje streaming, emitiranje, kabelsku televiziju, gaming, društvene mreže i video platforme velikih tehnoloških tvrtki.
"Naš dogovor jača tržište i osigurava zdravu konkurenciju koja će koristiti potrošačima te zaštititi i stvoriti radna mjesta. Zato smo uvjereni u odobrenje', zaključio je Sarandos, jasno ciljajući na regulatore koji će odlučivati o sudbini mega-transakcije s Warner Brosom.
