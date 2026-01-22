Šef Netflixa priznao tko im je prava prijetnja: Najviše se boji jedne aplikacije na našim mobitelima

"YouTube ima cjelovečernje filmove, nove epizode igranih i reality serija. Imaju NFL utakmice. Imaju Oscare. BBC će uskoro producirati originalni sadržaj za YouTube. Oni su televizija", rekao je Sarandos u utorak. 'Dakle, svi se mi natječemo s njima u svakoj dimenziji: za talente, za dolare od oglasa, za novac od pretplata i za sve oblike sadržaja.'