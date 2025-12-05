"Globalni div Hollywooda"
Netflix postigao dogovor o kupnji HBO-a
U petak ujutro Netflix je priopćio da je postigao dogovor s Warner Bros Discoveryjem o kupnji legendarne tvornice filmova i serija te imovine poput streaming servisa HBO Max, za 72 milijarde dolara.
Objava je potresla Hollywood i preokrenula očekivanja o sljedećim koracima Warner Bros. Discoveryja, koji je ujedno i matična kuća CNN-a.
Warner Bros. Discovery nastavlja s planovima da se 2026. podijeli na dvije javno izlistane kompanije. Kada podjela stupi na snagu, Netflix namjerava preuzeti dio koji obuhvaća Warner. Drugi dio, Discovery Global, uključivat će CNN i druge kabelske kanale.
Takva bi kombinacija stvorila golemi streaming imperij i okončala jedno od najvećih medijskih rivalstava proteklog desetljeća. Nedavno izvješće analitičara Bank of America navelo je: “Ako Netflix preuzme Warner Bros, streaming ratovi praktički su završeni. Netflix bi postao neprikosnoveni globalni div Hollywooda, još iznad svoje sadašnje dominantne pozicije.”
Tjednima se smatralo da je Paramount favorit u utrci za WBD. Čelnici Paramounta, koji žele kupiti cijeli WBD – uključujući i kabelske kanale – djelovali su vrlo uvjereno u svoje planove spajanja i blizak, obostrano koristan odnos s predsjednikom Trumpom.
No Netflix je mnoge iznenadio odvažnošću svojih ponuda. Streaming gigant je početkom tjedna podnio dvije ponude koje su ga, prema izvorima upoznatima s procesom, lansirale ispred Paramountovih.
Osim toga, Netflix je pristao i na isti, vrlo skup prekidni trošak koji je ponudio Paramount, rekao je jedan izvor. To znači da će potencijalni kupac morati platiti WBD-u milijarde dolara ako se posao ne dovrši.
Najveći nepoznati faktor je regulatorno odobrenje. Trumpova administracija preispitat će svaku transakciju između Netflixa i WBD-a, a neki analitičari očekuju i političku i pravnu bitku.
Drugi veliki medijski igrač
Neki američki političari već su izrazili zabrinutost zbog moguće konsolidacije.
“Saznanje o ambiciji Netflixa da kupi svoju pravu konkurenciju — streaming poslovanje WBD-a - trebalo bi probuditi alarm među antimonopolskim regulatorima diljem svijeta,” napisao je senator Mike Lee na platformi X. “Ova potencijalna transakcija, ako bi se realizirala, otvorila bi ozbiljna pitanja o tržišnom natjecanju — možda najznačajnija u posljednjih desetak godina.”
Paramount i Comcast, drugi veliki medijski igrač za kojeg se zna da je dao ponudu za WBD, možda će nastaviti pokušavati zaključiti posao. Drugim riječima, ova priča još je daleko od završetka.
