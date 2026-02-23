Zaglupljuje li nas Netflix svojim filmovima i serijama?

Velik dio onoga što je seriju ranije činilo privlačnom bio je vizualnog karaktera: odjeća, setovi, otrcani, ali i specijalni efekti, epske borbene scene... U posljednjoj sezoni je mnogo toga ipak nestalo ustupivši mjesto likovima koji sjede objašnjavajući što će učiniti, dok istovremeno prepričavaju dijelove radnje koje je publika već vidjela. Navodno se bliži kraj svijeta, no Mike, Will, Nancy i Eleven uvijek kao da imaju vremena za još jednu rundu prepričavanja onoga što se događa ili što planiraju.