Netflix ukida jednu funkciju koju koristi gotovo svaki gledatelj

Čini se da Netflix tiho ukida podršku za castanje posljednjih tjedana, jer su neki korisnici sredinom studenog već prijavili da im ta opcija više nije dostupna. Ovo je razočaravajući potez Netflixa jer mnogima je jednostavnije potražiti sadržaj koji žele gledati u mobilnoj aplikaciji i zatim ga prebaciti na TV. Ako, primjerice, zadrijemate tijekom gledanja, puno je brže vratiti se na posljednje zapamćenu točku pomicanjem kroz epizodu ili film na mobilnom uređaju nego koristeći daljinski u TV aplikaciji.