Netflix ukida jednu funkciju koju koristi gotovo svaki gledatelj
Ova odluka će razočarati mnoge.
Netflix ukida mogućnost emitiranja sadržaja (castanja) s mobilnih uređaja na brojne televizore. Kako navodi stranica za pomoć, na koju je prvi upozorio Android Authority, "Netflix više ne podržava castanje serija i filmova s mobilnih uređaja na većinu televizora i uređaja za streaming. Za korištenje Netflixa morat ćete se služiti daljinskim upravljačem koji ste dobili uz televizor ili streaming uređaj."
Tvrtka napominje da bi castanje i dalje trebalo funkcionirati na starijim Chromecast uređajima i televizorima koji podržavaju Google Cast, ali samo za korisnike koji imaju paket bez reklama. Međutim, ako imate Google TV Streamer, Chromecast s Google TV-om ili televizor koji radi na Android TV-u, castanje možda više neće biti dostupno u Netflixovoj aplikaciji, piše Engadget.
Čini se da Netflix tiho ukida podršku za castanje posljednjih tjedana, jer su neki korisnici sredinom studenog već prijavili da im ta opcija više nije dostupna. Ovo je razočaravajući potez Netflixa jer mnogima je jednostavnije potražiti sadržaj koji žele gledati u mobilnoj aplikaciji i zatim ga prebaciti na TV. Ako, primjerice, zadrijemate tijekom gledanja, puno je brže vratiti se na posljednje zapamćenu točku pomicanjem kroz epizodu ili film na mobilnom uređaju nego koristeći daljinski u TV aplikaciji.
