Omiljeni književni par
VIDEO / Netflix objavio prvi trailer nove adaptacije "Ponosa i predrasuda". Poznato je i kad stiže na platformu
Elizabeth Bennet i gospodin Darcy vraćaju se na male ekrane u novoj Netflixovoj adaptaciji slavnog romana Jane Austen "Ponos i predrasude". Objavljen je prvi službeni trailer za šestodijelnu seriju, u kojoj glavne uloge tumače Emma Corrin i Jack Lowden.
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Radnja donosi novu ekranizaciju klasične ljubavne priče koja je prvi put objavljena 1813. godine, a u središtu su Elizabeth, poznata kao Lizzie, i njezin odnos s tajanstvenim i ponosnim gospodinom Darcyjem.
U traileru Lizzie svojoj sestri Jane, koju glumi Freya Mavor, govori kako će jednoga dana morati izabrati između života neudane žene i braka te uloge supruge i majke.
Njezina majka, gospođa Bennet, koju glumi Olivia Colman, i otac, gospodin Bennet, kojeg tumači Rufus Sewell, također imaju važne uloge u priči.
U seriji se pojavljuju i Hopey Parish kao Mary, Hollie Avery kao Kitty te Rhea Norwood kao Lydia Bennet.
Scenarij potpisuje spisateljica Dolly Alderton, koja je ujedno i izvršna producentica. Režiju preuzima Euros Lyn, poznat po radu na popularnoj seriji "Heartstopper".
Alderton je priznala da ju je ponuda za adaptaciju jednog od najpoznatijih književnih klasika isprva prestrašila jer je riječ o knjizi koju mnogi smatraju omiljenom. Ipak, s vremenom je odgovornost doživjela kao čast i priliku da novoj publici približi bezvremensku priču, piše Hollyood Reporter.
Prema riječima scenaristice, serija će ostati vjerna izvornom romanu, a njezina privlačnost leži u emocijama koje su jednako aktualne danas kao i u Austenino vrijeme.
"Ponos i predrasude" na Netflix stiže 3. prosinca.
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