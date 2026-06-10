Tko radi najviše u Europi? Ovo su zemlje s najdužim i najkraćim radnim tjednom

Unutar EU-a, stvarno odrađeni tjedni radni sati kreću se od 31,9 sati u Nizozemskoj do 39,6 sati u Grčkoj. Hrvatska je također visoko, s 37,7 radnih sati. Kada se uključe zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u i članice EFTA-e, brojka raste na 42,4 sata u Turskoj. Slijede Bosna i Hercegovina (40,9 sati) i Srbija (40,6 sati).