PRVO ROČIŠTE
Počinje novo suđenje bivšem policajcu za ubojstvo Mihaele Berak
Za danas je najavljeno prvo ročište na ponovljenom suđenju bivšem policajcu Marku Smažilu za ubojstvo studentice Mihaele Berak.
Obrana je najavila da će se ovaj put protiviti isključivanju javnosti sa suđenja, piše HRT.
Podsjetimo, Marko Smažil je za ubojstvo studentice Mihaele Berak lani nepravomoćno osuđen na 18 godina zatvora, nakon što je Županijski sud u Osijeku utvrdio da je namjerno ubio djevojku, ali je Visoki kazneni sud tu odluku ukinuo uvaživši žalbu obrane.
U rješenju se navodi da prvostupanjski sud nije pravilno ocijenio sve izvedene dokaze. Obrana se, među ostalim, žalila na pogrešno utvrđeno činjenično stanje i bitne povrede postupka.
Smažil je osumnjičen da je u rujnu 2023. godine u stanu u Cvjetkovoj ulici, u nakani da je liši života, iz službenog pištolja HS 9 milimetara ispalio hitac u Mihaelinu glavu.
Nakon toga je izjavljivao da se Mihaela ubila sama, da ju je slučajno pogodio sigurnosni metak, da ju je slučajno ubio prilikom čišćenja pištolja. Njegove izjave javnosti je prenosila policija.
