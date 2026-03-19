Google potajno snima sve što govorite: U nekoliko jednostavnih koraka možete isključiti tu opciju!

Nakon što ste spriječili buduće snimanje, preporučljivo je obrisati i povijest koja je već pohranjena. To možete učiniti na stranici "Moja aktivnost" na vašem Google računu. Tamo možete filtrirati prikaz kako bi vam se prikazale samo glasovne i audio aktivnosti. Svaki unos možete poslušati i pojedinačno obrisati, ili odabrati opciju za brisanje cjelokupne aktivnosti za određeno razdoblje, pa čak i "Sve vrijeme". Za brze intervencije, možete jednostavno reći svom asistentu: "Hey Google, izbriši moj zadnji razgovor" ili "Hey Google, izbriši današnju aktivnost", i on će to učiniti umjesto vas.