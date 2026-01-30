Odvjetnik policajca osuđenog za ubojstvo Mihaele Berak: Presuda je ukinuta

Visoki kazneni sud RH srušio je prvostupanjsku presudu Marku Smažilu, bivšem policajcu koji je u rujnu 2023. službenim pištoljem ustrijelio osječku studenticu Mihaelu Berak, tvrdi Smažilov odvjetnik.
Smažil je lani nepravomoćno osuđen na 18 godina zatvora, nakon što je Županijski sud u Osijeku utvrdio da je namjerno ubio djevojku. Iako obrazloženja odluke VKS-a još nema, Smažilov odvjetnik Dražen Srb kaže da je dobio rješenje o produljenju istražnog zatvora za svog klijenta u kojem stoji da je presuda ukinuta.
Odvjetnik potvrdio ukidanje presude
"U rješenju o produljenju istražnog zatvora stoji da je prvostupanjska presuda ukinuta, no razlozi nisu navedeni. To ćemo vidjeti kada ona bude napisana. Rješenjem vijeća VKS-a mom klijentu je istražni zatvor produljen", rekao je odvjetnik Dražen Srb za Index.
Nedavno je VKS razmatrao žalbe na prvostupanjsku presudu u ovom slučaju. Smažil i njegov branitelj tražili su da se kazneno djelo prekvalificira u prouzročenje smrti iz nehaja, za što je predviđena blaža kazna, dok je državno odvjetništvo tražilo da ga se kazni strože. Županijski sud u Osijeku u prvostupanjskoj presudi zaključio je da je Smažil hitac ispalio namjerno jer je oružje držao vrlo blizu žrtvi, a i kasnije je mijenjao spremnike kao i verzije događaja.
Smažil tvrdi da je slučajno ispalio hitac
Smažil je u žalbi na presudu ponavljao ono što je tvrdio tijekom cijelog procesa - da nije imao namjeru ubiti Mihaelu. Do ispaljenja hica došlo je slučajno, pa se u takvim okolnostima ne može govoriti o ubojstvu već prouzročenju smrti iz nehaja ili općeopasnoj radnji. U svakom slučaju, blažem kaznenom djelu. Ne negira činjenicu da je Mihaela stradala od njegovog metka, no ne prihvaća zaključak iz prvostupanjske presude, piše Index.
