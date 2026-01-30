Oglas

NOVI PREOKRET

Odvjetnik policajca osuđenog za ubojstvo Mihaele Berak: Presuda je ukinuta

author
N1 Info
|
30. sij. 2026. 16:54
PXL_200325_130053509
Davor Javorovic/PIXSELL

Visoki kazneni sud RH srušio je prvostupanjsku presudu Marku Smažilu, bivšem policajcu koji je u rujnu 2023. službenim pištoljem ustrijelio osječku studenticu Mihaelu Berak, tvrdi Smažilov odvjetnik.

Oglas

Smažil je lani nepravomoćno osuđen na 18 godina zatvora, nakon što je Županijski sud u Osijeku utvrdio da je namjerno ubio djevojku. Iako obrazloženja odluke VKS-a još nema, Smažilov odvjetnik Dražen Srb kaže da je dobio rješenje o produljenju istražnog zatvora za svog klijenta u kojem stoji da je presuda ukinuta.

Odvjetnik potvrdio ukidanje presude

"U rješenju o produljenju istražnog zatvora stoji da je prvostupanjska presuda ukinuta, no razlozi nisu navedeni. To ćemo vidjeti kada ona bude napisana. Rješenjem vijeća VKS-a mom klijentu je istražni zatvor produljen", rekao je odvjetnik Dražen Srb za Index.

Nedavno je VKS razmatrao žalbe na prvostupanjsku presudu u ovom slučaju. Smažil i njegov branitelj tražili su da se kazneno djelo prekvalificira u prouzročenje smrti iz nehaja, za što je predviđena blaža kazna, dok je državno odvjetništvo tražilo da ga se kazni strože. Županijski sud u Osijeku u prvostupanjskoj presudi zaključio je da je Smažil hitac ispalio namjerno jer je oružje držao vrlo blizu žrtvi, a i kasnije je mijenjao spremnike kao i verzije događaja.

Smažil tvrdi da je slučajno ispalio hitac

Smažil je u žalbi na presudu ponavljao ono što je tvrdio tijekom cijelog procesa - da nije imao namjeru ubiti Mihaelu. Do ispaljenja hica došlo je slučajno, pa se u takvim okolnostima ne može govoriti o ubojstvu već prouzročenju smrti iz nehaja ili općeopasnoj radnji. U svakom slučaju, blažem kaznenom djelu. Ne negira činjenicu da je Mihaela stradala od njegovog metka, no ne prihvaća zaključak iz prvostupanjske presude, piše Index.

Teme
Marko Smažil Mihaela Berak

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ