Visoki kazneni sud srušio presudu bivšem policajcu za ubojstvo Mihaele Berak

Smažil je lani nepravomoćno osuđen na 18 godina zatvora, nakon što je Županijski sud u Osijeku utvrdio da je namjerno ubio djevojku Mihaelu Berak.
Oglas
Visoki kazneni sud RH srušio je prvostupanjsku presudu Marku Smažilu, bivšem policajcu koji je u rujnu 2023. službenim pištoljem ustrijelio osječku studenticu Mihaelu Berak, prenosi Index.
"Županijski sud u Osijeku zaprimio je rješenje Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: II Kž-50/2026-4 od 21. siječnja 2026., kojim je produljen istražni zatvor protiv opt. M.S. iz zakonske osnove čl. 123. st. 1. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku.
Iz sadržaja toga rješenja proizlazi da je Visoki kazneni sud Republike Hrvatske rješenjem, poslovni broj: I Kž-211/2025 od 21. siječnja 2026., ukinuo presudu Županijskog suda u Osijeku, poslovni broj: K-11/2024-95 od 20. ožujka 2025. i predmet uputio Županijskom sudu u Osijeku na ponovno suđenje i odluku. Ukinutom presudom Županijskog suda u Osijeku opt. M.S. proglašen je krivim zbog kaznenog djela ubojstva iz čl. 110. Kaznenog zakona te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju 18 godina", stoji u priopćenju suda.
Nedavno je VKS razmatrao žalbe na prvostupanjsku presudu u ovom slučaju. Smažil i njegov branitelj tražili su da se kazneno djelo prekvalificira u prouzročenje smrti iz nehaja, za što je predviđena blaža kazna, dok je državno odvjetništvo tražilo da ga se kazni strože. Županijski sud u Osijeku u prvostupanjskoj presudi zaključio je da je Smažil hitac ispalio namjerno jer je oružje držao vrlo blizu žrtvi, a i kasnije je mijenjao spremnike kao i verzije događaja u kojem je nesretna Mihaela izgubila život.
Smažil tvrdi da je slučajno ispalio hitac
Smažil je u žalbi na presudu ponavljao ono što je tvrdio tijekom cijelog procesa - da nije imao namjeru ubiti Mihaelu. Do ispaljenja hica došlo je slučajno, pa se u takvim okolnostima ne može govoriti o ubojstvu već prouzročenju smrti iz nehaja ili općeopasnoj radnji. U svakom slučaju, blažem kaznenom djelu. Ne negira činjenicu da je Mihaela stradala od njegovog metka, no ne prihvaća zaključak iz prvostupanjske presude.
Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku zatražilo je pak višu kaznu. Smatraju da 18 godina zatvora nije dovoljna sankcija Smažilu za ono što je učinio.
Dokazi protiv policajca
U obrazloženju prvostupanjske presude osječki sud naveo je da je krivnja dokazana na temelju iskaza svjedoka, materijalnih dokaza i provedenih vještačenja. Svjedoci su, prema riječima suca Mladena Radičevića, posvjedočili da im se Mihaela Berak više puta povjeravala zbog ponašanja optuženog, opisujući ga kao posesivnog, manipulativnog i kontrolirajućeg.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas