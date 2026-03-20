Oglas

veliki blagdan muslimana

Što znači Bajram šerif mubarek olsun i kako se na to odgovara

author
N1 Info
|
20. ožu. 2026. 07:06
pixabay
Mozder / Pixabay / ilustracija

Muslimani širom svijeta danas obilježavaju najveći praznik - Bajram.

Oglas

Bajram se kod muslimana čestita riječima “Bajram šerif mubarek olsun” što u prijevodu na znači “Neka je plemeniti Bajram blagoslovljen”.

Na to treba odgovoriti: Allah razi olsun, što znači - "Neka Allah bude zadovoljan tobom".

Tijekom bajramskih praznika muslimanski vjernici posjećuju se i čestitaju praznik svojim najmilijima, rođacima, susjedima i prijateljima.

Posjeti bližnjima su obvezani dio bajramskih blagdana muslimana.

Redakcija N1 čestita Bajram svim vjernicima muslimanima uz želje da blagdan provedu u miru i sreći sa svojim obiteljima – Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Teme
Bajram

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ