Što znači Bajram šerif mubarek olsun i kako se na to odgovara

Muslimani širom svijeta danas obilježavaju najveći praznik - Bajram.
Bajram se kod muslimana čestita riječima “Bajram šerif mubarek olsun” što u prijevodu na znači “Neka je plemeniti Bajram blagoslovljen”.
Na to treba odgovoriti: Allah razi olsun, što znači - "Neka Allah bude zadovoljan tobom".
Tijekom bajramskih praznika muslimanski vjernici posjećuju se i čestitaju praznik svojim najmilijima, rođacima, susjedima i prijateljima.
Posjeti bližnjima su obvezani dio bajramskih blagdana muslimana.
Redakcija N1 čestita Bajram svim vjernicima muslimanima uz želje da blagdan provedu u miru i sreći sa svojim obiteljima – Bajram Šerif Mubarek Olsun.
