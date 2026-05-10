imao je 52 godine

FOTO / Pucnjava u krapinskom kafiću: Ubijen šef krim policije

N1 Info , Hina
10. svi. 2026. 09:13
11:55
10.5.2026., Krapina - U pucnjavi u kaficu nesto iza 8 sati ubijen je policajac. Policajac je bio van sluzbe. Hitne sluzbe, policija i interventna su na terenu. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL
Josip Mikacic/PIXSELL

U Krapini je jutros ubijen voditelj kriminalističke policije Policijske uprave Krapinsko-zagorske, a u njega je s tri hica, u ugostiteljskom objektu u neposrednoj blizini Policijske postaje Krapina, ubio njegov sumještanin.

Nakon toga, istim vatrenim oružjem nanio je i sebi ozljede te je prevezen u KB Dubrava u Zagrebu.

Za Hinu se ranije oglasio glasnogovornik Policijske uprave krapinsko-zagorske Zvonimir Lončar.

"Nešto iza osam sati u ugostiteljskom objektu u Krapini vatrenim oružjem usmrćen je policijski službenik koji je bio van službe. Počinitelj se istim vatrenim oružjem ozlijedio i nakon toga je helikopterom prevezen u KB Dubrava. Policijski službenici su na terenu i utvrđuju sve okolnosti događaja”, izjavio je Lončar.

Ministar Božinović u Krapinu je došao nakon tragičnog događaja:

"Policijski službenici svakodnevno odgovorno štite sigurnost svih naših građana i često su izloženi riziku koji većina ljudi nikada ni ne vidi. Policija je u ovom slučaju pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina", izjavio je Božinović.

