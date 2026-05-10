FOTO / Pucnjava u krapinskom kafiću: Ubijen šef krim policije

"Nešto iza osam sati u ugostiteljskom objektu u Krapini vatrenim oružjem usmrćen je policijski službenik koji je bio van službe. Počinitelj se istim vatrenim oružjem ozlijedio i nakon toga je helikopterom prevezen u KB Dubrava. Policijski službenici su na terenu i utvrđuju sve okolnosti događaja”, izjavio je Lončar.