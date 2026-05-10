imao je 52 godine
FOTO / Pucnjava u krapinskom kafiću: Ubijen šef krim policije
U Krapini je jutros ubijen voditelj kriminalističke policije Policijske uprave Krapinsko-zagorske, a u njega je s tri hica, u ugostiteljskom objektu u neposrednoj blizini Policijske postaje Krapina, ubio njegov sumještanin.
Oglas
Nakon toga, istim vatrenim oružjem nanio je i sebi ozljede te je prevezen u KB Dubrava u Zagrebu.
Za Hinu se ranije oglasio glasnogovornik Policijske uprave krapinsko-zagorske Zvonimir Lončar.
"Nešto iza osam sati u ugostiteljskom objektu u Krapini vatrenim oružjem usmrćen je policijski službenik koji je bio van službe. Počinitelj se istim vatrenim oružjem ozlijedio i nakon toga je helikopterom prevezen u KB Dubrava. Policijski službenici su na terenu i utvrđuju sve okolnosti događaja”, izjavio je Lončar.
Josip Mikacic/PIXSELLViše
Josip Mikacic/PIXSELLViše
Ministar Božinović u Krapinu je došao nakon tragičnog događaja:
"Policijski službenici svakodnevno odgovorno štite sigurnost svih naših građana i često su izloženi riziku koji većina ljudi nikada ni ne vidi. Policija je u ovom slučaju pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina", izjavio je Božinović.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas