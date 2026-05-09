Kako otključati auto ako je ključ unutra

Ova situacija, koliko god izgledala banalno, svakodnevno zadesi tisuće vozača diljem Hrvatske. Automobili s automatskim zaključavanjem postali su standard, a taj isti mehanizam koji štiti vaše vozilo može se u jednom trenutku nepažnje pretvoriti u zid između vas i ključeva. Ne jer je auto pokvaren, ne jer ste napravili nešto pogrešno u tehničkom smislu, nego jednostavno zato što navike ponekad zakažu baš onda kada je najneugodnije. Vozači koji se iz ovakve situacije izvuku brzo i bez štete najčešće su za nju bili pripremljeni.