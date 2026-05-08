Neviđena gradnja: U more će potopiti 23 betonska opločnika, svaki težak 22.000 tona, kako bi izgradili prvi umjetni energetski otok
Belgija gradi umjetni otok u Sjevernom moru, osmišljen za prikupljanje i prijenos električne energije proizvedene u priobalnim vjetroelektranama.
Struktura, nazvana Otok princeze Elizabete, bit će smještena približno 45 kilometara od belgijske obale, a vanjske zidove činit će 23 betonska opločnika, od kojih će svaki težiti oko 22.000 tona.
Elia i tvrtke odgovorne za radove opisuju ovu strukturu kao prvi umjetni energetski otok na svijetu, a koristit će se kao spojna točka između turbina postavljenih na moru, podmorskih kabela, belgijske elektroenergetske mreže i budućih međunarodnih interkonektora.
Kako će nastati umjetni otok u Sjevernom moru
Konstrukcije koje se koriste u izgradnji poznate su kao betonski kesoni/opločnici. Ova vrsta elemenata proizvodi se na kopnu, transportira do mora i postavlja na unaprijed određenu lokaciju.
U slučaju Otoka princeze Elizabete, blokovi će oblikovati vanjski obris otoka i služiti kao osnova za područje koje će sadržavati elektroenergetsku infrastrukturu. Svaki opločnik mjeri približno 58 metara duljine, 28 metara širine i između 23 i 32 metra visine, ovisno o konfiguraciji zaštitnih zidova protiv oluja.
U drugom tehničkom izvješću DEME je naveo približne dimenzije od 57 x 30 x 30 metara, što je razlika kompatibilna s varijacijama u opisu i konfiguraciji blokova.
Proizvodnja se odvijala u Vlissingenu u Nizozemskoj. Prema DEME-u, posljednji keson dovršen je i porinut u siječnju 2026. godine, čime je završena faza izgradnje tih konstrukcija u brodogradilištu. Nakon toga blokovi su prevezeni do terminala Scaldia, gdje prolaze završne radove prije postavljanja preostalih elemenata na moru.
Energija vjetra na moru u Belgiji
Otok princeze Elizabete dio je širenja energije vjetra u Sjevernom moru, regiji koju europske države koriste za razvoj projekata obnovljive energije na moru.
Otok će biti povezan sa zonom princeze Elizabete, belgijskim područjem određenim za nove priobalne vjetroelektrane. Cilj je prikupiti električnu energiju koju proizvode te elektrane i poslati je na kopno putem visokonaponske infrastrukture.
Prema industrijskim publikacijama i projektnim dokumentima, očekuje se da će otok služiti kao priključna točka za najmanje 2,1 GW energije vjetra proizvedene na moru u toj regiji.
Europska investicijska banka također navodi da projekt uključuje fazu prijenosa povezanu s novim planiranim vjetroelektranama i interkonektorima spojenima na kopnenu elektroenergetsku mrežu.
Električna infrastruktura planirana za otok kombinirat će sustave visokonaponske izmjenične struje (HVAC) i sustave visokonaponske istosmjerne struje (HVDC).
Izmjenična struja široko se koristi u elektroenergetskim mrežama, dok se istosmjerna struja obično primjenjuje za prijenos na velike udaljenosti i podmorske kabele velikog kapaciteta. Ta kombinacija ključna je za klasifikaciju projekta kao prvog umjetnog energetskog otoka s takvim rasporedom.
Prema DEME-u, visokonaponska infrastruktura postavljena na lokaciji objedinit će kabele koji dolaze iz vjetroelektrana u zoni princeze Elizabete te omogućiti buduće veze s drugim europskim državama.
Betonski blokovi od 22.000 tona
Postavljanje kesona na moru započelo je u travnju 2025. godine, kada su prve dvije strukture spuštene na planiranu lokaciju otoka, 45 kilometara od belgijske obale. Te je godine kampanja postavljanja završena u listopadu, a nastavak radova na moru planiran je za europsko proljeće 2026. godine.
U tehničkom kontekstu radova proces se opisuje kao transport, pozicioniranje i kontrolirano uranjanje kesona. Iako se u naslovu koristi glagol „potopiti”, operacija se ne sastoji od nekontroliranog spuštanja struktura u more.
Blokovi moraju biti precizno poravnani kako bi tvorili kontinuiranu vanjsku barijeru kompatibilnu s dizajnom otoka. Nakon formiranja perimetra unutarnji dio bit će pripremljen za nasipavanje pijeska, zaštitne slojeve i elektroenergetsku opremu predviđenu projektom.
Prema DEME-u, otok će biti oblikovan od približno 2,3 milijuna kubičnih metara lokalno iskopanog pijeska. Radovi se izvode u području izloženom vjetru, valovima i morskim strujama.
Stoga kesoni uključuju vanjske zidove i zaštitne elemente definirane prema uvjetima Sjevernog mora. Postavljanje također ovisi o odgovarajućim vremenskim uvjetima, što je uobičajen čimbenik kod velikih projekata na moru.
Bioraznolikost na Otoku princeze Elizabete
Osim svoje elektroenergetske funkcije, Otok princeze Elizabete uključuje i projektna rješenja usmjerena na očuvanje bioraznolikosti, prema navodima Elije. Tvrtka ističe da projekt uključuje rješenja pod nazivom „dizajn koji uključuje prirodu”, razvijena uz podršku stručnjaka za zaštitu prirode, obnovu mora i ekologiju.
Među planiranim mjerama nalaze se izbočine na vanjskim zidovima za odmor i razmnožavanje crnonoge troprste galebice, kao i potopljene strukture namijenjene morskim organizmima. Elia također spominje reljefne ploče, zaštitu od erozije s većom strukturnom složenošću i rješenja povezana s europskom kamenicom.
Projekt NID4BirdLIFE, sufinanciran programom LIFE Europske unije, planiran je u trajanju od 6,5 godina i usmjeren je na stvaranje područja za razmnožavanje crnonoge troprste galebice na otoku.
Prema Eliji, ta je vrsta klasificirana kao ugrožena u regiji Sjevernog mora prema Europskoj crvenoj listi ptica, a plan uključuje praćenje kamerama postavljenima u strukturama za gniježđenje. Sama Elia navodi da će rezultate istraživanja okoliša pratiti znanstveni program nadzora.
Taj je korak nužan jer će reakcija ptica, mekušaca, riba i drugih organizama na prisutnost otoka ovisiti o stvarnoj naseljenosti tih staništa i uvjetima morskog okoliša tijekom vremena.
Priobalna elektroenergetska mreža u Sjevernom moru
Izgradnja otoka povezana je s razvojem priobalnih elektroenergetskih mreža u Sjevernom moru.
U tom modelu dio proizvodnje odvija se u vjetroelektranama na moru daleko od obale, a energiju je potrebno prikupljati, po potrebi pretvarati i podmorskim kabelima prenositi do kopnenih priključnih točaka. Otok princeze Elizabete također je planiran kao polazišna točka za interkonekcijske vodove između Belgije i drugih država.
Prema Eliji, struktura bi mogla funkcionirati kao čvorište za međunarodne kabele, omogućujući razmjenu električne energije između nacionalnih sustava i povezivanje s vjetroelektranama u drugim dijelovima Sjevernog mora.
Financiranje također pokazuje stratešku važnost koju su europske institucije pridale projektu.
U listopadu 2024. godine Europska investicijska banka objavila je sporazum o financiranju vrijedan 650 milijuna eura s tvrtkom Elia Transmission Belgium za potporu prvoj fazi izgradnje Otoka princeze Elizabete.
Ukupni troškovi navedeni u projektnom dokumentu banke za ovu fazu procjenjuju se na 1,105 milijardi eura. U praksi, otok će biti tehnička infrastruktura na moru. Njegova glavna funkcija bit će prikupljanje kabela, smještaj visokonaponske opreme i omogućavanje prijenosa električne energije proizvedene priobalnim vjetroturbinama.
Tvrtke nisu predstavile strukturu kao stambenu ili turističku zonu. Javni interes za projekt proizlazi iz veličine betonskih blokova, kontrolirane ugradnje u morskom okruženju i uloge otoka u prijenosu obnovljive energije.
Projekt također omogućuje uvid u način na koji obalne države prilagođavaju svoje elektroenergetske mreže kako bi se nosile s vjetroelektranama koje se grade sve dalje od kopna.
