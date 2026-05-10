Pucnjava u krapinskom kafiću
Božinović o ubojstvu šefa krim policije: Stojimo čvrsto uz obitelj kolege
Nakon što je u ugostiteljskom objektu u Krapini došlo do pucnjave u kojoj je ubijen policajac, medijima se obratio ministar Davor Božinović.
"U brutalnom činu ubijen je Robert Grilec, dugogodišnji službenik PU krapinsko-zagorske. Prije svega, izrazio bih sućut obitelji, kolegama i prijateljima. Napad na policijskog službenika nije napad na samo jednu osobu, to je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policijski službenici svakodnevno odgovorno štite sigurnost građana i često su izloženi riziku koji većina ni ne vidi. Policija je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Institucije, policija, ministarstvo, svi mi stojimo u ovim trenucima čvrsto uz obitelj kolege. Po svemu što sam čuo, gospodin Grilec bio je upravo takav", poručio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u kratkoj izjavi, a prenose 24sata.
Podsjetimo, u ugostiteljskom objektu u Krapini u nedjelju ujutro došlo je do pucnjave u kojoj je ubijen policajac (1974.), a ubojica je istim oružjem pucao u sebe i ranio se te je Hitnom helikopterskom službom prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu.
Kako se neslužbeno doznaje, riječ je o šefu krim-policije Policijske uprave krapinsko-zagorske.
Ubijeni policajac stanovnik je Krapine, kao i počinitelj, a živjeli su u susjedstvu.
Zagorje internetional neslužbeno doznaje kako je preminuo i muškarac koji je pucao na policajca.
