Oglas

Pucnjava u krapinskom kafiću

Božinović o ubojstvu šefa krim policije: Stojimo čvrsto uz obitelj kolege

author
N1 Info
|
10. svi. 2026. 12:22
Davor Božinović
Sime Zelic/PIXSELL

Nakon što je u ugostiteljskom objektu u Krapini došlo do pucnjave u kojoj je ubijen policajac, medijima se obratio ministar Davor Božinović.

Oglas

"U brutalnom činu ubijen je Robert Grilec, dugogodišnji službenik PU krapinsko-zagorske. Prije svega, izrazio bih sućut obitelji, kolegama i prijateljima. Napad na policijskog službenika nije napad na samo jednu osobu, to je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policijski službenici svakodnevno odgovorno štite sigurnost građana i često su izloženi riziku koji većina ni ne vidi. Policija je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Institucije, policija, ministarstvo, svi mi stojimo u ovim trenucima čvrsto uz obitelj kolege. Po svemu što sam čuo, gospodin Grilec bio je upravo takav", poručio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u kratkoj izjavi, a prenose 24sata.

Podsjetimo, u ugostiteljskom objektu u Krapini u nedjelju ujutro došlo je do pucnjave u kojoj je ubijen policajac (1974.), a ubojica je istim oružjem pucao u sebe i ranio se te je Hitnom helikopterskom službom prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu.

Kako se neslužbeno doznaje, riječ je o šefu krim-policije Policijske uprave krapinsko-zagorske.

Ubijeni policajac stanovnik je Krapine, kao i počinitelj, a živjeli su u susjedstvu.

Zagorje internetional neslužbeno doznaje kako je preminuo i muškarac koji je pucao na policajca.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
davor božinović krapina ubojstvo policajca

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ