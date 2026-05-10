Božinović o ubojstvu šefa krim policije: Stojimo čvrsto uz obitelj kolege

"U brutalnom činu ubijen je Robert Grilec, dugogodišnji službenik PU krapinsko-zagorske. Prije svega, izrazio bih sućut obitelji, kolegama i prijateljima. Napad na policijskog službenika nije napad na samo jednu osobu, to je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policijski službenici svakodnevno odgovorno štite sigurnost građana i često su izloženi riziku koji većina ni ne vidi. Policija je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Institucije, policija, ministarstvo, svi mi stojimo u ovim trenucima čvrsto uz obitelj kolege. Po svemu što sam čuo, gospodin Grilec bio je upravo takav", poručio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u kratkoj izjavi, a prenose 24sata.