Znamo koja su najtraženija zanimanja. Donosimo popis onih drugih za koja se preporučuju manje upisne kvote

Potkraj prošle kalendarske godine Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) objavio je dokument Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za predstojeću školsku, odnosno akademsku godinu. Ondje su navedeni obrazovni programi u kojima bi, prema preporuci HZZ-a, trebalo povećati ili smanjiti broj upisanih i stipendiranih učenika ili studenata. Preporuke se temelje na praćenju, analizama i predviđanjima potreba tržišta rada za pojedinim zvanjima i zanimanjima na lokalnim razinama koje dostavljaju područne službe i uredi HZZ-a iz cijele Hrvatske.