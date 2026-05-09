STIŽE VRIJEME UPISA
Znamo koja su najtraženija zanimanja. Donosimo popis onih drugih za koja se preporučuju manje upisne kvote
Bliži se vrijeme upisa u srednje škole i na fakultete kada će sadašnji učenici osmih razreda osnovnih škola upisivati gimnazije, umjetničke ili strukovne škole, a dio učenika završnih razreda srednjih škola birati stručne ili sveučilišne studije.
Taj odabir nikada nije lak, a često i ne ovisi o željama učenika, nego o ocjenama, odnosno bodovima potrebnima za upis. Puno toga ovisi i o upisnim kvotama.
Potkraj prošle kalendarske godine Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) objavio je dokument Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za predstojeću školsku, odnosno akademsku godinu. Ondje su navedeni obrazovni programi u kojima bi, prema preporuci HZZ-a, trebalo povećati ili smanjiti broj upisanih i stipendiranih učenika ili studenata. Preporuke se temelje na praćenju, analizama i predviđanjima potreba tržišta rada za pojedinim zvanjima i zanimanjima na lokalnim razinama koje dostavljaju područne službe i uredi HZZ-a iz cijele Hrvatske.
Deseci stalno traženih zanimanja
"Preporuča se povećanje ili smanjenje broja upisanih i stipendiranih učenika i studenata u pojedinim obrazovnim programima, ali se ono ne određuje kvantitativno. S druge strane, budući da se preporuke izrađuju i upućuju svake godine, opetovanom pojavljivanju pojedinih obrazovnih programa treba pridavati sve veću težinu i uzimati ga u obzir sve ozbiljnije prilikom donošenja odluka", navodi se u uvodu HZZ-ovog dokumenta.
U javnosti i medijima uvijek se govori i piše o deficitarnim zanimanjima na domaćem tržištu rada. Nedavno smo pisali o najtraženijim zanimanjima počev od medicinskih sestara koje praktički dobivaju posao odmah po završetku školovanja pa ni ne stižu do evidencije HZZ-a; preko zidara, stolara, bravara, električara, konobara, kuhara, mesara, vozača kamiona, prodavača, skladištara, njegovatelja do liječnika, logopeda, IT stručnjaka, inženjera strojarstva te nastavnika pojedinih školskih predmeta.
Preporuke za manje upisne kvote
Obrnemo li temu, lakše je pobrojati suficitarna zanimanja pa jednako dobar uvid u potrebe tržišta rada daju HZZ-ove preporuke za smanjenje upisnih kvota. Iz njih se vidi kojih zvanja i zanimanja već ima dovoljno ili čak previše.
Iz HZZ-ovog dokumenta izdvojili smo preporuke za koje bi obrazovne programe trebalo smanjiti upisne kvote u obrazovne programe na širem području pet najvećih gradova: Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka i Zagreba.
Zagreb i Zagrebačka županija
Četverogodišnji srednjoškolski programi
- dizajner/dizajnerica odjeće
- tehničar/tehničarka prometne logistike
- modni tehničar/tehničarka
- dizajner/dizajnerica grafičkih proizvoda
- medijski tehničar/tehničarka
- tehničar/tehničarka za razvoj i dizajn web sučelja
- ekonomist/ekonomistica
- turistički tehničar/tejničarka destinacije
Stručni studiji
- Fizioterapija
- Poslovna ekonomija
- Ekonomija poduzetništva
Sveučilišni studiji
- Dizajn
- Tekstilni i modni dizajn; smjer: Dizajn tekstila
- Povijest umjetnosti
- Grafička tehnologija; smjer: Dizajn grafičkih proizvoda
- Filozofija
- Etnologija i kulturna antropologija (dvopredmetni)
- Novinarstvo
- Komparativna književnost
- Krajobrazna arhitektura
- Komunikologija
- Tekstilni i modni dizajn; smjer: Modni dizajn
- Povijest (jednopredmetni)
- Politologija
- Grafička tehnologija; smjer: Tehničko-tehnološki
- Sociologija
- Ekonomija
- Poslovna ekonomija
- Prehrambena tehnologija
Split i okolica (Kaštela, Makarska, Omiš, Solin i Trogir)
Trogodišnji srednjoškolski program
- automehatroničar/automehatroničarka
Četverogodišnji srednjoškolski programi
- upravno-poslovni referent/referentica
- pomorski nautičar/nautičarka
- tehničar/tehničarka u strojarstvu
Stručni studiji
- Elektroenergetika
- Management malog poduzeća
- Management trgovine i turizma
- Turističko poslovanje
Sveučilišni studiji
- Biologija i tehnologija mora
- Biologija i kemija
- Engleski jezik i književnost
- Filozofija
- Forenzika
- Hrvatski jezik i književnost
- Industrijsko inženjerstvo
- Informatika i tehnika
- Kemija
- Kemijska tehnologija, smjer: Kemijsko inženjerstvo
- Kineziologija
- Pomorska nautika
- Pomorski management
- Poslovna ekonomija
- Povijest
- Povijest umjetnosti
- Pravo
- Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni)
Rijeka i Primorsko-goranska županija
Četverogodišnji srednjoškolski programi
- referent/referentica za poslovnu ekonomiju
- upravno-poslovni referent/referentica
Stručni studij
- Upravni studij
Osijek i Osječko-baranjska županija
Trogodišnji srednjoškolski programi
- cvjećar/cvjećarica
- frizer/frizerka
- kozmetičar/kozmetičarka
Četverogodišnji ili petogodišnji srednjoškolski programi
- upravno-poslovni referent/referentica
- referent/referentica za poslovnu ekonomiju
- komercijalist/komercijalistica
- fizioterapeutski tehničar/tehničarka
- građevinski tehničar/tehničarka
- arhitektonski tehničar/tehničarka
- tehničar/tehničarka geodezije i geoinformatike
- likovni umjetnik i dizajner/likovna umjetnica i dizajnerica
- dizajner/dizajnerica grafičkih proizvoda
- grafički tehničar/tehničarka dorade
- grafički tehničar/tehničarka tiska
- agroturistički tehničar/tehničarka
- zdravstveno-laboratorijski tehničar/tehničarka
Stručni studiji
- Ekonomija i poslovna ekonomija
- Računovodstvo
- Fizioterapija
- Upravni studij
- Javna uprava
Sveučilišni studiji
- Ekonomija i poslovna ekonomija
- Kultura, mediji i menadžment
- Hrvatski jezik i književnost ili Kroatistika
- Informatologija ili Informacijske i Komunikacijske znanosti
- Pravo
- Filozofija
- Filozofsko-teološki studij
- Fizioterapija
Zadar i Zadarska županija
Četverogodišnji srednjoškolski programi
- referent/referentica za poslovnu ekonomiju
- upravno-poslovni referent/referentica
- komercijalist/komercijalistica
- dizajner/dizajnerica grafičkih proizvoda
- agroturistički tehničar/tehničarka
- tehničar/tehničarka nutricionist
- medijski tehničar/tehničarka
- tehničar/tehničarka za razvoj i dizajn web-sučelja
Stručni studiji
- Ekonomija
- Upravni studij
- Javna uprava
Sveučilišni studiji
- Kultura i turizam
- Ekonomija
Upisujemo puno gdje već imamo viška
Navedeni podaci odnose se na područja na kojima živi blizu dvije trećine ukupnog stanovništva Hrvatske. Najčešći četverogodišnji srednjoškolski programi za koje se ondje preporučuje smanjenje upisnih kvota su: upravno-poslovni referent / referentica, referent/referentica za poslovnu ekonomiju, dizajner/dizajnerica grafičkih proizvoda, tehničar/tehničarka za razvoj i dizajn web sučelja i medijski tehničar/tehničarka.
Što se tiče stručnih studija, to su: upravni studij, javna uprava, ekonomija, poslovna ekonomija i fizioterapija.
A sveučilišni studiji za koje se najčešće preporučuje smanjenje upisnih kvota ove godine su : ekonomija / poslovna ekonomija, pravo, filozofija, povijest i povijest umjetnosti.
Kada smo svojedobno pisali o neusklađenosti obrazovnog sustava i tržišta rada, profesor političke ekonomije Luka Brkić upozorio je da na fakultete u Hrvatskoj i dalje upisujemo mlade u programe u koje vani više nitko ne upisuje.
"Imamo visoke upisne kvote za zanimanja u kojima već postoji višak ljudi. Primjera radi, školujemo puno više ekonomista nego što ih je potrebno", kazao je.
