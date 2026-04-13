Šestine

Za ubojstvo u Zagrebu osumnjičen maloljetnik

Hina
13. tra. 2026. 13:23
PU zagrebačka

Nakon što je u nedjelju oko 23 sata, u stanu na Šestinskom trgu, pronađeno mrtvo tijelo muškarca, policija je, zbog sumnje da je smrt nastupila kao posljedica nasilja, stavila pod nadzor maloljetnika koji se dovodi u vezu s događajem, priopćila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ).

U policiji ističu da je u tijeku kriminalističko istraživanje koje bi trebalo rasvijetliti sve okolnosti tog događaja kojeg policija karakterizira kao ubojstvo.

Neslužbeno se doznaje da je žrtva državljanin Bosne i Hercegovine koji je ubijen s dva hica iz pištolja. Prema pisanju medija, susjedi koji žive u blizini navode da se na poprištu događaja ilegalno kockalo.

Portal Index piše da je nekretnina u kojoj je pronađen mrtav muškarac u vlasništvu tvrtke supruge osumnjičenog za naručivanje likvidacije i šverc velike količine droge, a koji se nalazi u istražnom zatvoru.

Index nadodaje da je vlasnica iznajmila nekretninu te da nije povezana s događajem.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

