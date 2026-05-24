Onkolozi traže da ljudi jednu stvar prestanu pohranjivati u hladnjaku

Onkolozi upozoravaju da način pohrane hrane može dugoročno utjecati na rizik od raka, posebno zbog izloženosti kemikalijama iz plastike. Ističu da rak nije posljedica jedne izloženosti, već godina nakupljanja štetnih utjecaja iz okoliša i svakodnevnog života.
Oglas
Posebno upozoravaju na spremanje ostataka hrane u plastične posude. Prema liječnicima, plastika s vremenom otpušta kemikalije poput BPA, ftalata i stirena, a problem je izraženiji kod starih, izgrebanih ili zagrijavanih posuda.
Dodatni rizik predstavlja zagrijavanje hrane u plastici u mikrovalnoj pećnici jer toplina ubrzava otpuštanje kemikalija i mikroplastike u hranu. Stručnjaci upozoravaju da oznaka “sigurno za mikrovalnu” ne znači i da je plastika potpuno bezopasna.
Problematično je i spremanje još vruće hrane u plastične posude jer toplina dodatno oštećuje materijal. Onkolozi zato preporučuju korištenje staklenih posuda za pohranu hrane, dok je nehrđajući čelik dobra alternativa za hladnu hranu, piše Parade.
Naglašavaju kako cilj nije stvaranje straha, nego donošenje informiranih odluka koje mogu smanjiti dugoročnu izloženost potencijalno štetnim tvarima.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas