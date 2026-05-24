Hrvatsku čeka izazovan tjedan: Temperature idu i iznad 30 stupnjeva, evo kad stiže promjena

Nastavak dana donosi suho i pretežno sunčano vrijeme, mjestimice uz umjerenu naoblaku. Vjetar će povremeno biti umjeren sjeverni. Na Jadranu će i dalje puhati umjerena, mjestimice jaka bura, dok će na otvorenom moru prevladavati jak sjeverozapadni vjetar. Poslijepodnevna temperatura zraka bit će između 26 i 30°C, u dijelovima Dalmacije i do 32°C, dok će u gorju biti nešto svježije.