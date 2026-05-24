VREMENSKA PROGNOZA
Hrvatsku čeka izazovan tjedan: Temperature idu i iznad 30 stupnjeva, evo kad stiže promjena
I ovo je jutro u Hrvatskoj osvanulo suho i pretežno sunčano, no na Jadranu puše umjerena i jaka bura pa HAK javlja o prometnim ograničenjima na dijelu Jadranske magistrale.
Oglas
Jutarnja temperatura na kopnu se uglavnom kretala između 11 i 16°C, u kotlinama je bila niža, dok je uz obalu iznosila od 15 do 20°C. U dijelovima Dalmacije, zbog tople fenske bure, temperatura je dosezala i 24 stupnja.
Nastavak dana donosi suho i pretežno sunčano vrijeme, mjestimice uz umjerenu naoblaku. Vjetar će povremeno biti umjeren sjeverni. Na Jadranu će i dalje puhati umjerena, mjestimice jaka bura, dok će na otvorenom moru prevladavati jak sjeverozapadni vjetar. Poslijepodnevna temperatura zraka bit će između 26 i 30°C, u dijelovima Dalmacije i do 32°C, dok će u gorju biti nešto svježije.
Temperatura mora uglavnom se kreće između 18 i 20°C, a u Puli je izmjeren 21°C. Podsjećamo i da je UV indeks vrlo visok, osobito između 10 i 17 sati, pa se preporučuje oprez pri izlaganju suncu.
Sutra se nastavlja suho, pretežno sunčano i još malo toplije vrijeme. Poslijepodne na kopnu postoji manja mogućnost za kratkotrajni pljusak. Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, dok će na Jadranu prevladavati umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u većem dijelu zemlje bit će između 27 i 32°C.
Vrlo toplo vrijeme zadržat će se i u utorak te srijedu, a tek bi u srijedu navečer mogli stići kratkotrajni pljuskovi i manje osvježenje, ponajprije na kopnu. Ipak, prema trenutačnim prognozama, nakon toga ponovno slijedi razdoblje većinom suhog i vrlo toplog vremena.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas