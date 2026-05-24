Milivoj Špika: Čak 700.000 umirovljenika neće dobiti ni cent više kad se ukine porez na mirovine

Kako se Vlada voli igrati statističkim podacima, posebno prosjecima, zanimljivo je primijetiti da su u ovom slučaju izostali, što je razumljivo jer ih upravo prosjeci potpuno razobličuju. Naime, ukidanjem poreza prosječna mirovina povećala bi se za desetak eura, no naglašavaju se podaci kojima se svjesno pokušava manipulirati pa se navodi kako će se mirovina od ravnih 1000 eura ukidanjem poreza povećati za 40 eura. Istodobno se namjerno izbjegava navesti podatak da će se mirovine od 600 do 1000 eura u prosjeku povećati za dvadesetak eura, dok će saborske mirovine u prosjeku porasti čak deset puta više, odnosno oko 200 eura.