STRUČNJAK UPOZORAVA
"Doživjet ćemo vremenske pojave kakve moderna povijest još nije vidjela"
Sljedeće godine prijeti novi temperaturni rekord, a meteorolozi upozoravaju na Super El Niño, piše njemački Bild.
Prema Svjetskoj meteorološkoj organizaciji (WMO), od sredine ove godine mogao bi se razviti fenomen El Niño, piše Bild. To bi imalo osjetne posljedice na temperature i obrasce oborina diljem svijeta. Daniel Swain s California Institute for Water Resources smatra da će 2026. i 2027. donijeti globalne rekordne temperature. Meteorolog i klimatski stručnjak Jeff Berardelli rekao je za američku televiziju WFLA-TV: „Mislim da ćemo doživjeti vremenske pojave kakve moderna povijest još nije vidjela.“
Što je Super El Niño?
Super El Niño posebno je snažan oblik El Niña. Tada se more u Pacifiku zagrijava neuobičajeno jako, što može poremetiti vremenske prilike diljem svijeta. Posljedice mogu biti veće vrućine, suše, obilne kiše ili poplave. U Njemačkoj su tla već sada izrazito isušena.
El Niño je vremenski i klimatski fenomen u Pacifiku kod kojeg se površinska voda u središnjem i istočnom tropskom Pacifiku neuobičajeno zagrijava. Time se mijenjaju vjetrovi i strujanja zraka, što može utjecati na vrijeme diljem svijeta – primjerice uzrokovati suše, obilne kiše ili blaže zime u nekim regijama. Fenomen se pojavljuje nepravilno, najčešće svakih tri do osam godina. Jedan El Niño obično traje nekoliko mjeseci do više od godinu dana.
Prema WMO-u, posljednji El Niño zabilježen je 2023. i 2024. godine. Kako prenosi „ZDF heute“, pridonio je tome da 2024. postane najtoplija godina otkako postoje mjerenja. Klimatski znanstvenik Carlo Buontempo kaže da bi već 2026. mogla postati nova rekordna godina.
Povećana opasnost od požara
Posljedice su ozbiljne. Theodore Keeping, stručnjak za šumske požare s Imperial Collegea u Londonu, upozorio je da El Niño povećava vjerojatnost ekstremnih vrućina i suša u Australiji, Kanadi, SAD-u i amazonskoj prašumi. Ako se razvije snažan El Niño, opasnost od ekstremnih požara mogla bi dosegnuti najvišu razinu u novijoj povijesti.
Klimatolog Tido Semmler iz irske meteorološke službe smatra da bi posljedice klimatskog fenomena 2027. mogle biti još jače. „Zemljinoj atmosferi treba vremena da reagira na El Niño“, objašnjava on. Zato prema njegovim riječima za 2027. postoji „povećani rizik da postane godina rekordnih vrućina ako se El Niño razvije u drugoj polovici 2026.“. Već i sama faza razvoja fenomena može imati posljedice.
