"Doživjet ćemo vremenske pojave kakve moderna povijest još nije vidjela"

Prema Svjetskoj meteorološkoj organizaciji (WMO), od sredine ove godine mogao bi se razviti fenomen El Niño, piše Bild. To bi imalo osjetne posljedice na temperature i obrasce oborina diljem svijeta. Daniel Swain s California Institute for Water Resources smatra da će 2026. i 2027. donijeti globalne rekordne temperature. Meteorolog i klimatski stručnjak Jeff Berardelli rekao je za američku televiziju WFLA-TV: „Mislim da ćemo doživjeti vremenske pojave kakve moderna povijest još nije vidjela.“