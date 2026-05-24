Visoki krvni tlak kod djece: Uzrok, simptomi i kako se liječi ovaj problem koji muči mnoge

Visoki krvni tlak kod djece je sve češći problem. Također, normalne vrijednosti krvnog tlaka se mijenjaju kako djeca odrastaju. Ovaj zdravstveni problem kod djece ne mora izazivati simptome, ali i mogu se pojaviti određeni znakovi koji će pokazati da je vrijeme za posjet liječniku.

Visoki krvni tlak ili hipertenzija je stanje koje se može javiti i kod djece. Češće se javlja kod dječaka i to kod onih starijih od 12 godina. Važno je povremeno djeci provjeravati tlak i uočiti prve simptome jer s vremenom visoki tlak djeci može uništiti organe.

Što uzrokuje visoki krvni tlak kod djece?

Visoki krvni tlak kod djece uzrokuju različite stvari, a može se raditi o primarnoj ili sekundarnoj hipertenziji. Primarna hipertenzija nema samo jedan uzrok i najčešća je vrsta visokog tlaka kod djece.

Ona se javlja kod djece koja su starija od šest godina, koja su pretila, kao i kod djece kojima netko u obitelji ima visoki tlak.

S druge strane, postoji sekundarna hipertenzija kod djece koju uzrokuje pojedina stanja ili određena bolest. Najčešći uzrok je bolest bubrega. Osim toga, može se javiti i kod apneje, mutacije gena, hormonskog disbalansa ili kongenitalne srčane mane.

Osim navedenoga, visoki krvni tlak se može javiti i kao posljedica previše soli u prehrani ili zbog premalo kretanja i fizičke aktivnosti.

Jednako tako se javlja i kod djece koje imaju dijabetes.

Simptomi visokog krvnog tlaka kod djece

Za djecu koja imaju 13 i više godina, normalni krvni tlak je kada je sistolički tlak manji od 120, a dijastolički manji od 80.

Kod mlađe djece visoki krvni tlak ovisi o godinama i drugim faktorima.

Većina djece neće imati nikakvih simptoma ako imaju visoki krvni tlak. Njihova hipertenzija će se otkriti tek mjerenjem krvnog tlaka.

Upravo zato je važno djeci redovito mjeriti tlak, pogotovo djeci koja imaju predispozicije za hipertenzijom.

Ipak, kod pojedine djece se mogu javiti simptomi poput glavobolje, napadaja, povrćanja, boli u prsima ili kratkoće daha.

Ovo su znakovi da je vrijeme za posjet liječniku jer je došlo do hipertenzivne krize.

Kako se tretira visoki krvni tlak kod djece?

Visoki krvni tlak kod djece će se tretirati ovisno o stanju djeteta i ovisno o tome radi li se o primarnoj ili sekundarnoj hipertenziji.

Nekada će tretiranje stanja i bolesti koje izazivaju hipertenziju na kraju dovesti do normalnog krvnog tlaka.

Uglavnom se visoki krvni tlak liječi lijekovima ili životnim promjenama. Ovdje spadaju promjena prehrane, više kretanja i smanjenje stresa.

U slučaju da se visoki krvni tlak kod mladih ne tretira, može doći do oštećenja organa poput mozga, srca ili bubrega. S vremenom ova oštećenja mogu dovesti do srčanog i moždanog udara ili zatajenja bubrega. Isto tako, visoki krvni tlak se može nastaviti i u odrasloj dobi.

Zaključak

Visoki krvni tlak kod djece se često ne može prepoznati po simptomima, već će se otkriti redovitim mjerenjem tlaka.

Može se raditi o primarnoj i sekundarnoj hipertenziji, a u oba slučaja je potrebno liječenje lijekovima i promjenama životnih navika. U slučaju da se ovo stanje kod djece ne tretira, može doći do otkazivanja organa.