Što učiniti ako vas netko tijekom razgovora neprestano prekida

Gotovo svatko je već doživio trenutak kada ga netko usred rečenice prekine i preuzme razgovor. Takve situacije mogu biti neugodne, frustrirajuće i često ostavljaju osjećaj da nas nitko nije saslušao. Stručnjakinja za komunikaciju otkriva jednostavne tehnike pomoću kojih možete mirno, samouvjereno i bez sukoba ponovno preuzeti riječ.
Jessica Chen, osnivačica i izvršna direktorica tvrtke Soulcast Media, godinama podučava ljude kako poboljšati komunikacijske vještine i ostaviti bolji dojam u poslovnom okruženju. Prema njezinim riječima, do sada je pomogla više od dva milijuna ljudi da nauče govoriti sigurnije i jasnije, piše Nova.rs.
Prije nego što je postala stručnjakinja za komunikaciju, radila je kao televizijska novinarka i osvojila nagradu Emmy. Autorica je knjige Smart, Not Loud: How to Get Noticed at Work for All the Right Reasons (Pametno, ne glasno: Kako biti primijećen na poslu iz pravih razloga), u kojoj objašnjava kako tihi i povučeni ljudi mogu steći samopouzdanje na poslu i izboriti svoje mjesto, a da pritom ne moraju biti najglasniji u prostoriji.
Zato često govori o situacijama koje mnogima stvaraju frustraciju – kada ih netko prekine usred rečenice i preuzme razgovor.
Gotovo svatko je barem jednom doživio da pokušava nešto objasniti, a onda ga netko iznenada prekine i nastavi priču kao da prethodni sugovornik uopće nije postojao. Takvi trenuci mogu djelovati nepristojno, ponižavajuće i vrlo frustrirajuće, posebno za ljude koji pažljivo slušaju druge i ne ubacuju se često u razgovor. Zato je prikupila nekoliko konkretnih savjeta koji mogu pomoći kada vas netko prekine dok govorite.
Ne dopustite da vas emocije izbace iz ravnoteže
Kada vas netko prekine, vrlo vjerojatno ćete osjetiti ljutnju, nelagodu ili šok, pa Jessica upozorava da je najbolje ne reagirati impulzivno.
Umjesto toga savjetuje da na trenutak zastanete, duboko udahnete i usredotočite se na to što želite učiniti dalje.
„Ostanite mirni i samouvjereni. Tek tada ćete moći jasno reagirati“, objašnjava.
Izgovorite ime osobe koja vas je prekinula
Kada se smirite, sljedeći korak je vrlo jednostavan: izgovorite ime osobe koja vas je prekinula. Prema istraživanjima, ljudi automatski obraćaju pažnju kada čuju svoje ime, pa to može pomoći da se razgovor ponovno usmjeri na vas.
Jessica savjetuje da ton bude miran i neutralan, ali dovoljno odlučan da pokaže autoritet. Kako kaže, osoba će se u većini slučajeva zaustaviti i pogledati prema vama – i to je trenutak koji trebate iskoristiti da nastavite ono što ste govorili.
Važno je samo da ne čekate predugo, jer će razgovor otići u drugom smjeru i izgubit ćete priliku dovršiti svoju misao.
Koristite rečenicu koja vas vraća u razgovor
Kada ponovno pridobijete pažnju, preporučuje korištenje kratkih rečenica koje prirodno vraćaju razgovor na ono što ste željeli reći.
Primjerice:
- „Zanimljivo je to što govorite, ali volio bih dovršiti ono što sam maloprije rekao.“
- „Hvala na mišljenju, samo da završim svoju misao.“
- „Mislim da ste dotaknuli važnu temu pa sam htio reći…“
Na taj način izbjegavate sukob, a istovremeno jasno pokazujete da još niste rekli sve što ste htjeli.
Što ako osoba stalno prekida?
Jessica upozorava da postoje situacije u kojima će netko nastaviti govoriti preko vas, možda čak i namjerno. Tada postoje dva moguća pristupa.
Prvi je otvoreno ukazati na ono što se događa. Možete mirno i izravno reći:
„Već neko vrijeme pokušavam dovršiti ovu misao i volio bih uspjeti.“
Takve rečenice jasno postavljaju granice bez potrebe za raspravom.
Drugi pristup je da nakon sastanka ili razgovora porazgovarate nasamo. Jessica savjetuje da tada mirno objasnite što ste primijetili i kako ste se osjećali.
Prema njezinu iskustvu, većina ljudi promijeni svoje ponašanje kada ih se na problem upozori na smiren način.
Ako smatrate da zbog prekidanja niste uspjeli jasno prenijeti ono što ste htjeli, Jessica savjetuje da svoju poantu ponovite putem drugih komunikacijskih kanala. To može biti e-mail, poruka timu ili povratak na temu na sljedećem sastanku.
Podsjeća i da ljudi često moraju više puta čuti informaciju kako bi je zaista zapamtili.
„Zato nemojte odustati od svoje poruke samo zato što vas je netko prekinuo“, kaže.
Kako naglašava, ljudi puno više poštuju one koji mirno, samouvjereno i dosljedno nastavljaju govoriti ono što smatraju važnim.
