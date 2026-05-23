TURIZAM 21. STOLJEĆA

“Dusking” je novi putnički trend – ovo su najbolje svjetske destinacije

N1 Info
23. svi. 2026. 17:53
Santorini je, očekivano, proglašen najboljim mjestom na svijetu za “dusking”, novi wellness trend koji potiče ljude da uspore, odlože mobitele i jednostavno promatraju zalazak sunca.

Trend poznat kao “dusking” temelji se na jednostavnoj ideji: izaći na kraju dana i promatrati kako svjetlost polako nestaje, bez žurbe, produktivnosti i distrakcija.

Praksa vuče korijene iz Nizozemske i dijelova Afrike, a cilj joj je ponovno povezivanje s prirodom i odbacivanje stalnog pritiska da čovjek mora biti neprestano aktivan i učinkovit.

Nova istraživanja sada su rangirala najbolje svjetske destinacije za “dusking”, kombinirajući podatke o atmosferi, turističkim trendovima i popularnosti na društvenim mrežama.

Tvrtka Holafly objavila je svoj “Global Dusking Index”, popis najboljih mjesta za doživljaj zalaska sunca, prenosi Euronews.

Kako je nastao “Global Dusking Index”?

Istraživanje je analiziralo četiri ključna elementa: kvalitetu atmosfere i neba, popularnost lokacija na internetu, viralnost na društvenim mrežama te stvarne turističke posjete.

Destinacije su ocjenjivane prema “atmosferskoj kvaliteti”, odnosno uvjetima koji stvaraju upečatljive zalaske sunca, ali i prema tome koliko ih ljudi pretražuju na Googleu i dijele na TikToku i Instagramu.

Na kraju su izdvojene destinacije koje nude najbolje iskustvo “duskinga”.

Santorini, Grčka

Santorini se našao na vrhu liste zahvaljujući kombinaciji dramatičnih zalazaka sunca, popularnosti među turistima i snažne prisutnosti na društvenim mrežama.

Tisuće ljudi svake večeri okupljaju se uz poznatu kalderu kako bi gledali kako bijele kuće otoka postupno prelaze u tamnije tonove pod večernjim svjetlom.

Istraživanje navodi da čar Santorinija nije samo u prirodnim uvjetima nego i u posebnoj atmosferi i energiji mjesta.

Bali, Indonezija

Bali je poznat po spektakularnim zalascima sunca, a izraz “Bali golden hour” bio je najpretraživaniji među svim analiziranim destinacijama.

Iako atmosferski uvjeti nisu bili među najboljima, popularnost Balija na društvenim mrežama i dalje je golema.

Za najbolje iskustvo preporučuju se mirnije lokacije — vulkanske crne plaže ili vidikovci iznad džungle — daleko od bučnih beach klubova.

Tenerife, Španjolska

Kanarski otok Tenerife posebno se istaknuo zbog iznimno vedrog neba i otvorenog pogleda prema horizontu.

Najbolji zalasci sunca ne doživljavaju se uz obalu, nego na području vulkana Teide, gdje posjetitelje očekuju neki od najmirnijih i najimpresivnijih sumraka.

Amalfitanska obala, Italija

Amalfitanska obala ostvarila je visoke ocjene u svim kategorijama istraživanja.

Zalazak sunca nad Tirenskim morem smatra se jednim od najromantičnijih prizora u Europi, dok limunici i stijene u večernjoj svjetlosti poprimaju nijanse marelice i zlata.

Maldivi

Maldivi zatvaraju top pet destinacija za “dusking”.

Iako nisu imali najbolje atmosferske uvjete među vodećim lokacijama, golema popularnost na TikToku i Instagramu osigurala im je visoko mjesto na listi.

Istraživanje navodi da kulturni utjecaj i percepcija Maldiva kao luksuznog raja igraju veliku ulogu u njihovoj privlačnosti, posebno tijekom zalaska sunca.

