Što o odmoru u Hrvatskoj pišu u Njemačkoj, Austriji i Češkoj? Neki su nas detaljno "secirali"

"Ne tako davno, Hrvatska je bila jedna od top destinacija gdje su Česi voljeli ići na odmor. I dugo je držala vodstvo. Sve što ste trebali učiniti bilo je spakirati nekoliko pašteta, piva i šnicle za putovanje i za nekoliko sati ste plivali uz more. Ali sada je sve drugačije! Česi preferiraju udobnost i obeshrabreni su koliko je Hrvatska poskupjela posljednjih godina. Hrvatska je posljednjih godina postala enormno skuplja. Strpljenje turista je isteklo i rekli su dosta. Turističke agencije potvrđuju da se posljednjih godina dogodila promjena i da Česi radije odlaze na odmor u Tursku i Egipat gdje se nude slične ili čak niže cijene od Hrvatske, ali uz znatno viši standard usluge. Česi stoga smatraju da za svoj novac tamo dobivaju puno više. Dok vožnja do Hrvatske lako može trajati deset sati ili više, do turskih ljetovališta možete stići avionom za dva i pol do tri sata. Nema beskrajnih prometnih gužvi, zamornih putovanja i stresa s parkiranjem. Samo udoban let i stići ćete na odredište svježi poput proljetnog povjetarca", piše novinarka Bleska.