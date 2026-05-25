Objavljeni obrisi najnovijeg sporazuma Amerike i Irana

Okvirni dogovor SAD-a i Irana predviđa rok od 60 dana za konačan sporazum, prema kojem Iran ne bi imao nuklearno oružje i odrekao bi se zaliha obogaćenog uranija, objavio je u nedjelju CNN pozivajući se na američkog dužnosnika.
Okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana predviđa rok od 60 dana za postizanje konačnih točaka sporazuma, objavio je CNN pozivajući se na neimenovanog visokog dužnosnika administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Prema riječima izvora, mogući sporazum predviđa da Iran ne posjeduje nuklearno oružje i da se odrekne svojih zaliha obogaćenog uranija, no način na koji će te zalihe biti preuzete bit će jedna od tema sljedeće faze pregovora.
Dodao je da okvirni sporazum također predviđa otvaranje Hormuškog tjesnaca, tako da bude “razminiran” i pogodan za plovidbu, ali nije precizirao po kojem će modelu tjesnac funkcionirati u budućnosti.
“Važan dio okvirnog sporazuma predviđa da, ako Iran ne ispuni svoje obveze, neće dobiti ništa. Ako nema uranija, neće biti novca. Kako se tjesnac bude ponovno otvarao, američka blokada proporcionalno će popuštati”, rekao je dužnosnik.
Prethodno je Al Jazeera objavila da se SAD premišlja oko dvaju središnjih pitanja u sklopu pregovora s Iranom - mehanizma za odmrzavanje iranske imovine i opsega prekida vatre u Libanonu.
Izvor navodi da je Teheran obavijestio posrednike da neće potpisati takav sporazum, dodajući da Iran ima dojam da Washington odustaje od ranijih međusobnih dogovora. Ranije je američki predsjednik Donald Trump priopćio da SAD teži “dobrom i pogodnom dogovoru” s Iranom.
Ocijenio je da se pregovori s Iranom o nuklearnom programu odvijaju “uredno i konstruktivno” te poručio da neće biti žurbe u postizanju dogovora, dodajući da je vrijeme na strani Washingtona.
“Pregovori se odvijaju uredno i konstruktivno i naložio sam svojim predstavnicima da ne žure, jer je vrijeme na našoj strani”, naveo je Trump.
Pozivajući se na visokog dužnosnika Trumpove administracije, NBC je danas objavio da sporazum SAD-a i Irana neće biti postignut danas.
