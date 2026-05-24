Postoji razlog zašto su kuće u Grčkoj obojene u bijelo i plavo

Iza plave boje ne stoji drevna simbolika, već praktičan razlog. Otočani su koristili prah zvan "lulaki", plavi pigment koji se nalazio u gotovo svakom kućanstvu. Ovaj prah se koristio za pranje i izbjeljivanje odjeće, a budući da je bio vrlo jeftin i lako dostupan, ljudi su ga počeli miješati s vapnom kako bi dobili trajnu plavu boju za vrata i prozore.