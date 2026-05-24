KAKO DO 'ZLATNOG' KREVETA
Istražili smo cijene smještaja u domovima za starije. Neki ih godinama nisu dizali, negdje su rasle i 50 posto
Dobiti mjesto u nekom od domova za starije i nemoćne u Hravtskoj često je u rangu dobitka na lotu. Iako je više od 660 takvih domova, privatnih ili državnih, s više od 32.600 mjesta, dvadesetak tisuća osoba čeka na smještaj.
Od spomenutih domova više od 600 su privatni, četirima je osnivač država, a 45 su u nadležnosti županija i Grada Zagreba.
Budući da su cijene smještaja često previsoke u odnosu na mirovine korisnika, provjerili smo kakve su u domovima za starije i nemoćne kojima upravljaju županije i Grad Zagreb, a koji na svojim mrežnim stranicama imaju objavljene cjenike usluga. Trećina ukupnih smještajnih kapaciteta, oko 11.100 mjesta, u tim je domovima.
Cijenu određuje stupanj usluge
Cijenu određuje vrsta smještaja, opremljenost i razina usluge. Nije isto radi li se o jednokrevetnoj ili višekrevetnoj sobi, ima li zaseban ili zajednički zahod i kupaonicu te ima li balkon ili ne. Cijena u pojedinim domovima ovisi i o tome na kojem se katu nalazi soba.
Ukupno su četiri stupnja usluga u domovima za starije i nemoćne, a većina domova pruža ih sve. Prvi stupanj odnosi se na korisnike koji su pokretni i samostalno obavljaju sve svoje potrebe. Drugi stupanj usluge ili njege pruža se korisnicima koji dio potreba obavljaju samostalno, a dijelom im je potrebna pripomoć. Treći stupanj usluge odnosi se na korisnike kojima je za sve potrebe potrebna pomoć druge osobe, dok je četvrti stupanj usluge za korisnike kojima je zbog Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije potrebna i pomoć i nadzor druge osobe.
Većina digla cijene unatrag dvije godine
Neki domovi u vlasništvu županija i Grada Zagreba godinama nisu podizali cijene usluga, neki su to učinili lani ili početkom ove godine. U nekima su cijene rasle i više od 30 posto, ponegdje i 50 posto, dok su neki neznatno podigli cijene.
S obzirom na puno različitih kategorija usluga, a time i različitih cijena, navodimo samo cijenu najjeftinije i najskuplje usluge. S tim da je riječ o osnovnim cijenama usluga bez dodataka koji ovise o stupnju usluge ili njege.
ZAGREB
Jedanaest je domova za starije kojima upravlja Grad Zagreb s ukupnim kapacitetom za četiri tisuće korisnika: Centar, Dubrava, Ksaver, Maksimir, Medveščak, Park, Peščenica, Sveta Ana, Sveti Josip, Trešnjevka i Trnje. Cijene usluga i smještaja u njima nisu mijenjane već osam godina, a razliku do ekonomske cijene subvencionira Grad. Cijene su od 233 eura mjesečno za trokrevetnu sobu do 995 eura za smještaj u jednokrevetnoj sobi.
SPLIT
U odnosu na ljeto 2024. godine, kada smo također pisali o cijenama smještaja u domovima pod nadležnošću županija, u Splitu su porasle za 30 do 40 posto. Smještaj u trokrevetnoj sobi sa zahodom koji je tada koštao 336 eura sada košta 470 eura, a u jednokrevetnoj sobi sa zahodom poskupio je sa 638 na 846 eura.
RIJEKA
Cijene smještaja u Domu za starije i nemoćne u Rijeci nije mijenjan od srpnja 2023. godine. Smještaj u višekrevetnoj sobi košta 400 eura, a u jednokrevetnoj s tušem 600 eura.
OSIJEK
U Domu za starije i nemoćne u Osijeku, inače najvećem u Hrvatskoj s 356 korisnika i 103 zaposlenika, mjesto u dvokrevetnoj sobi bez balkona prije dvije godine koštalo je 325 eura, a od ove godine košta 480 eura. Mjesečna cijena apartmana za jednu osobu poskupjela je s 569 eura na 905 eura ili za 60 posto..
ĐAKOVO, BELI MANASTIR
Uz onaj u Osijeku, Osječko-baranjska županija vlasnik je još dva doma za starije i nemoćne, u Đakovu i Belom Manastiru. Ta je županija ove godine uvela novi model sufinanciranja smještaja pomažući tako korisnicima s nižim mirovinama.
U Đakovu je od 2024. naovamo cijena dvokrevetne sobe s balkonom porasla za 35 posto, s 443 na 599 eura, dok je mjesto u novo stacionaru poskupjela za 25 posto, sa 626 na 783 eura.
U obnovljenom i proširenom domu u Belom Manastiru smještaj u dvokrevetnoj sobi za uslugu 1. stupnja košta 810 eura, a u jednokrevetnoj sobi 1310 eura.
SLAVONSKI BROD, POŽEGA
U Slavonskom Brodu cijene smještaja su od 460 eura u dvokrevetnoj sobi do 808 eura u jednokrevetnom apartmanu, a nisu mijenjane od rujna 2024. godine.
Smještaj u domu za starije i nemoćne u Požegi košta od 570 eura mjesečno za dvokrevetnu dobu s balkonom do 855 eura u jednokrevetnoj sobi za korisnike usluge 3. stupnja.
VINKOVCI, VUKOVAR, ILOK
Tri su doma u vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije. U Vinkovcima cijene nisu mijenjane od srpnja 2024., a najjeftiniji je smještaj u dvokrevetnim sobama s balkonom - 446 eura, dok je cijena jednokrevetnog apartmana s balkonom 564 eura.
U domu u Vukovaru cijena smještaja u trokrevetnoj sobi je 645 eura, a u jendokrevetnoj za razinu usluge 4. stupnja - 917 eura.
Lani su poskupjele usluge u Domu za starije u Iloku. Dotad je cijena najjeftinijeg smještaja u trokrevetnoj sobi za korisnika usluge I stupnja bila 370 eura, a sada je 410 eura, dok je smještaj u jednokrevetnoj sobi za najviši stupanj usluge s 565 eura poskupio na 710 eura.
BJELOVAR, KOPRIVNICA
Cijene smještaja u Domu za starije i nemoćne u Bjelovaru nisu mijenjane od 2024. godine. Najniža je 520 eura za dvokrevetnu sobu bez balkona, a najviša 740 eura za jednokrevetnu sobu s balkonom.
No smještaj je poskupio u Koprivnici. Prije dvije godine u dvokrevetnoj sobi koštao je 512 eura mjesečno, a sada košta 608 eura, što je 18 posto više, dok su najskuplji, jednokrevetni apartmani poskupjeli desetak posto, sa 778 eura na 867 eura.
ČAKOVEC, VARAŽDIN
U Domu za starije i nemoćne u Čakovcu cijena smještaja u dvokrevetnoj sobi bez balkona za 1. stupanj usluge ranije je bila 497 eura, a sada je 588 eura, dok je smještaj u jednokrevetnoj sobi za nepokretne koštao 764 eura prije dvije godine, a sada je 30 posto skuplji - 993 eura.
Smještaj u varaždinskom domu košta od 652 eura mjesečno za dvokrevetnu sobu i uslugu 1. stupnja do 1.133 eura za jednokrevetnu sobu i najviši stupanj usluge.
SISAK, KARLOVAC, GLINA, GOSPIĆ
U sisačkom Domu za starije i nemoćne cijene su od 780 eura za trokrevetnu sobu i korisnike 1. stupnja usluge do 1.333 eura za jednokrevetnu sobu i korisnike 4. stupnja usluge.
Smještaj u karlovačkom domu za starije košta od 610 eura za dvokrevetnu sobu bez kupaonice do 740 eura, takošer za dvokrevetnu sobu, ali s kupaonicom i sanitarnim čvorom.
Cijena smještaja u domu u Glini u trokrevetnoj sobi poskupjela je 50 posto, s 520 na 780 eura, a u jednokrevetnoj sobi s 950 eura a 1.333 eura, odnosno za 40 posto.
U Domu za starije u Gospiću cijene smještaja su od 268 eura u trokrevetnoj sobi do 549 eura u jednokrevetnoj, odnosno 613 eura u jednokrevetnoj sobi u podružnici doma u Otočcu.
PULA, ZADAR, ŠIBENIK
Unatrag dvije godine usluge i smještaj u pulskom Domu za starije i nemoćne poskupjele su 30 posto. Najjeftiniji smještaj u dvokrevetnoj sobi za uslugu 1. stupnja poskupio je s 453 eura na 589 eura mjesečno, a u jednokrevetnoj sobi s 963 eura na 1.252 eura.
U Zadru smještaj u tamošnjem domu košta od 527 eura za trokrevetnu sobu za korinsike 3. stupnja usluge do 989 eura za jednokrevetnu sobu za nepokretne korisnike.
Cijene smještaja u šibenskom Domu za starije i nemoćne kreću se od 559 eura u dvokrevetnoj sobi do 883 eura u jednokrevetnoj sobi s balkonom za korisnike s Alzheimerovom demencijom.
DUBROVNIK, KORČULA
Smještaj u Domu za starije i nemoćne u Dubrovniku unatrag dvije godine je poskupio: u trokrevetnoj sobi s 320 na 492 eura ili 54 posto, a u jednokrevetnoj sobi za korisnike usluge 4. stupnja sa 740 na 822 eura ili 11 posto.
U Domu za starije i nemoćne u Korčuli cijene smještaja su od 480 eura u trokrevetnoj sobi do 605 eura u jednokrevetnoj.
