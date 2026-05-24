Istražili smo cijene smještaja u domovima za starije. Neki ih godinama nisu dizali, negdje su rasle i 50 posto

Ukupno su četiri stupnja usluga u domovima za starije i nemoćne, a većina domova pruža ih sve. Prvi stupanj odnosi se na korisnike koji su pokretni i samostalno obavljaju sve svoje potrebe. Drugi stupanj usluge ili njege pruža se korisnicima koji dio potreba obavljaju samostalno, a dijelom im je potrebna pripomoć. Treći stupanj usluge odnosi se na korisnike kojima je za sve potrebe potrebna pomoć druge osobe, dok je četvrti stupanj usluge za korisnike kojima je zbog Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije potrebna i pomoć i nadzor druge osobe.