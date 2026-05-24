Mnogi više voze lijevom trakom autoceste. "Desna je užasna, čuvam auto i sebe." Evo što kažu u HAC-u

U HAC-u su nam rekli i na kojim dionicama autocesta pripremaju sanaciju kolnika.

"Uskoro počinje sanacija kolnika na A3 od 166. do 190. kilometra lijevo, od čvora Lužani do čvora Nova Gradiška u smjeru Zagreba, u duljini od 24 kilometra. U četvrtom kvartalu ove godine planira se pokretanje javne nabave za cjelovitu sanaciju kolnika od Slavonskog Broda prema Lipovcu u duljini od 30 kilometara procijenjene vrijednosti 15,6 milijuna eura.

Na zapadnom dijelu A3 započela je sanacija kolnika od graničnog prijelaza Bregana do čvora Jankomir, u oba smjera, skoro 30 kilometara trase. Potpisan je ugovor za izgradnju treće trake između čvorova Jankomir i Lučko, u ukupnoj duljini od oko 10 kilometara za oba smjera u sklopu koje će biti saniran postojeći kolnik.

Na autocesti A6 Bosiljevo – Rijeka dovršavaju se radovi sanacije oba kolnika od Kikovice do Orehovice, u duljini dvaput po 9,5 kilometara. Planira se i cjelovita sanacija prioritetnih dijelova kolnika na dionicama Ravna Gora – Oštrovica u oba smjera.

Na autocesti A4 Zagreb – Goričan ugovorena je i započela sanacija kolnika od 37. do 39, kilometra lijevo i desno, od 45. do 56. kilometra lijevo te od 47. do 56. kilometra desno.

Na autocesti A1 Zagreb – Karlovac planira se projekt rekonstrukcije i dogradnje dionice na tri prometna traka, u sklopu kojeg će biti obnovljen i postojeći kolnik."