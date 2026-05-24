ISTRAŽUJE SE POZADINA

Procurila imena i iznosi s liste Vedrana Pavleka: Na njoj se nalazi i Ivica Kostelić

24. svi. 2026. 13:36
Na takozvanoj "Pavlekovoj listi", odnosno listi bivšeg direktora Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka, nalaze se imena uz koja su navedeni različiti novčani iznosi, a među njima su Ivica Kostelić, Bruno Kovačević, Siniša Krajač, Damir Šegota i Mila Horvat.

Riječ je o popisima koje je carina, zajedno sa 116.000 eura u gotovini, 31. siječnja ove godine pronašla kod tadašnjeg glasnogovornika Hrvatskog skijaškog saveza Nenada Erora.

Novinar Marin Dešković je u Jutarnjem listu izvijestio o nekim imenima i iznosima:

Ivica Kostelić 1400

Bruno Kovačević 2000

Damir Šegota 22.500

Siniša Krajač 0,00

Damir Šegota - sin 0,00

Mila Horvat 0,00

Istražitelji su još od ljeta prošle godine tajno pratili i snimali Pavleka, Erora i Damira Raosa, tadašnjeg glavnog tajnika Saveza.

Istraga se odnosi na sumnje u izvlačenje milijunskih iznosa iz Saveza, moguće nezakonite isplate i postojanje tzv. crnog fonda.

