Serija "Uvod u anatomiju" dobit će novi spin-off: Medicinska drama seli se u Teksas

Televizijska mreža ABC naručila je novi spin-off serije "Uvod u anatomiju" koja bi se trebala početi prikazivati sljedeće sezone. Kreatorica "Uvoda u Anatomiju" Shonda Rhimes i voditeljica serije Meg Marinis su su-kreatorice i scenaristice nove, još neimenovane serije, koja će biti smještena u Teksas.
Oglas
Ellen Pompeo, zvijezda i izvršna producentica serije "Uvod u anatomiju", također je izvršna producentica spin-offa, kao i dugogodišnja suradnica Betsy Beers. Spin-off produciraju 20th Television i Shondaland.
Osim ekipe iza kulisa, još uvijek nije poznato kakve će veze nova serija imati s "Uvodom u anatomiju" i hoće li se Meredith Grey ili drugi poznati likovi pojaviti u teksaškom medicinskom centru.
"Nevjerojatno sam uzbuđena što proširujem svemir Uvoda u anatomiju. Ova prilika će oživjeti nove likove i priče koji će utjeloviti isto srce, emocije i povezanost koju publika voli više od dva desetljeća", rekla je Marinis. "Sve je smješteno u mojoj rodnoj državi Teksas. Jako sam zahvalna Shondi Rhimes što je stvorila ovaj dinamičan svijet i osjećam se tako sretnom što mogu biti dio toga", dodala je.
Bit će to treći spin-off nakon "Privatne prakse" i "Postaje 19". Serija će, piše Hollywood Reporter, pratiti tim u ruralnom medicinskom centru zapadnog Teksasa, "posljednjoj prilici za njegu prije kilometarske pustoši", prema kratkom opisu serije. Originalna serija, u međuvremenu, na jesen ulazi u svoju 23. sezonu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas