VREMENSKA PROGNOZA

Temperature bi mogle rasti i do 35, evo kad je izgledno osvježenje

author
Tea Blažević
25. svi. 2026. 07:10
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Uglavnom sunčano je počeo ponedjeljak diljem Hrvatske, no atmosfera nije posve stabilna kako po visini iznad naših krajeva kruži vlažan zrak. U nastavku ponedjeljka mogući su pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti poslijepodne. Bit će vrlo toplo i vruće, temperature će rasti do 32.

Utorak donosi stabilnije prilike, prevladavat će sunčano, bit će vrlo toplo i vruće, do 33 stupnjeva.

U srijedu ponovno nestabilnije, pri čemu može biti pljuskova poslijepodne, izglednije u zapadnoj i središnjoj unutrašnjosti. Temperature bi lokalno mogle dosezati i 35 stupnjeva u dolini Neretve. 

Četvrtak donosi stabilnije prilike, tek bi na krajnjem jugu moglo biti rijetkih pljuskova. Osvježit će uz vjetar sjevernog smjera. 

U petak će biti uglavnom suho i pretežno sunčano, dok bi u subotu ponovno na zapadu zemlje poslijepodne moglo biti pljuskova.

U nedjelju će još porasti vjerojatnost za kišu i pljuskove. 

