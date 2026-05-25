VREMENSKA PROGNOZA
Temperature bi mogle rasti i do 35, evo kad je izgledno osvježenje
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Uglavnom sunčano je počeo ponedjeljak diljem Hrvatske, no atmosfera nije posve stabilna kako po visini iznad naših krajeva kruži vlažan zrak. U nastavku ponedjeljka mogući su pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti poslijepodne. Bit će vrlo toplo i vruće, temperature će rasti do 32.
Utorak donosi stabilnije prilike, prevladavat će sunčano, bit će vrlo toplo i vruće, do 33 stupnjeva.
U srijedu ponovno nestabilnije, pri čemu može biti pljuskova poslijepodne, izglednije u zapadnoj i središnjoj unutrašnjosti. Temperature bi lokalno mogle dosezati i 35 stupnjeva u dolini Neretve.
Četvrtak donosi stabilnije prilike, tek bi na krajnjem jugu moglo biti rijetkih pljuskova. Osvježit će uz vjetar sjevernog smjera.
U petak će biti uglavnom suho i pretežno sunčano, dok bi u subotu ponovno na zapadu zemlje poslijepodne moglo biti pljuskova.
U nedjelju će još porasti vjerojatnost za kišu i pljuskove.
