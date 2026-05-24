Šok na koncertu: Muškarac upao na pozornicu pred Plenkovićem i ministrima

Tijekom koncerta na zagrebačkim fontanama došlo je do incidenta kad je muškarac iznenada utrčao na pozornicu i nakratko prekinuo program, dok su u prvom redu događaj pratili premijer Andrej Plenković i članovi Vlade.
Redari su brzo reagirali i udaljili muškarca, a policija ga je potom privela. Riječ je o 39-godišnjem američkom državljaninu koji privremeno boravi u Hrvatskoj.
Prema priopćenju zagrebačke policije, tijekom koncerta popeo se na pozornicu držeći mobitel, mahao rukom te glasno vikao i galamio.
Nakon privođenja provedeno je kriminalističko istraživanje, a Općinski prekršajni sud u Zagrebu odredio mu je zadržavanje do 15 dana.
Marjanović: Na pozornici nije bila štićena osoba prve kategorije"
Stručnjak za sigurnost Bono Marjanović smatra da se incident teško može okarakterizirati kao ozbiljan sigurnosni propust.
"Ako gledamo strogo tehnički, može se reći da je došlo do propusta. No kada se uzmu u obzir sve okolnosti, prije bih rekao da je riječ o narušavanju programa nego o ozbiljnoj prijetnji. U tom trenutku na pozornici nije bila štićena osoba prve kategorije", rekao je Marjanović za Dnevnik Nove TV.
Dodao je kako muškarac nije procijenjen kao potencijalno opasna osoba jer su ga zaštitari prethodno pratili i procijenili njegovo ponašanje.
AKD: Nisu postojale propusnice za goste
Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik Vlade Tomo Medved poručio je da nitko nije bio ugrožen te da pitanja o osiguranju treba uputiti tvrtkama zaduženima za sigurnost događaja.
Iz tvrtke AKD zaštita naveli su kako na događaju nisu postojale propusnice za goste i sudionike pa redari nisu mogli unaprijed identificirati muškarca.
Marjanović smatra da su emocije najvjerojatnije bile razlog njegova postupka.
"Na snimkama se vidi da doslovno pada u zagrljaj redaru koji ga odvodi s pozornice. Ovaj slučaj sigurno će potaknuti dodatnu analizu unutar sigurnosnih službi i zaštitarskih tvrtki", rekao je.
Unatoč incidentu, koncert je nastavljen prema planu.
