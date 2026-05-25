Požar na teretnom brodu u Njemačkoj: Osam osoba teško ozlijeđeno, na teren izašli i ronioci

Osam osoba zadobilo je teške ozljede u požaru koji je izbio na teretnom brodu u hamburškoj luci, priopćili su u nedjelju vatrogasci u sjevernom njemačkom gradu.
Sedmero ozlijeđenih prevezeno je u bolnicu, među njima i jedan vatrogasac. Osmoj osobi pomoć su pružili hitni medicinari na mjestu događaja, pišu Anews.
Požar je izbio u nedjelju poslijepodne u teretnom prostoru broda dugog oko 90 metara, privezanog uz gat Grevenhofkai. Kada su prve hitne službe stigle na mjesto događaja, dim se već dizao iz krmenog dijela broda. Posada je do tada već započela gašenje požara, priopćili su vatrogasci.
Na intervenciji je oko tri sata sudjelovalo približno 80 pripadnika hitnih službi. Vatrogasci su gasili požar koristeći više vatrogasnih crijeva i zaštitnu opremu koja ih je štitila od dima. Voda za gašenje dopremana je, među ostalim, i vatrogasnim brodom.
Ronioci su također pružali dodatnu sigurnosnu podršku ekipama na terenu. Nakon što je požar ugašen, provedene su dodatne intervencije i inspekcije. Po završetku vatrogasne intervencije, vatrogasci su mjesto događaja predali policiji koja istražuje uzrok požara.
