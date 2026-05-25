"Morsko stvorenje" napalo fotografa na surfanju

N1 Info
25. svi. 2026. 07:11
France's surfer Sam Piter rides a wave during the final of the Lacanau Pro World Surf League (WSL) event along the Atlantic Ocean in Lacanau, south-western France on July 13, 2025.
Christophe ARCHAMBAULT / AFP (ilustracija)

Finalni dan natjecanja New Zealand Pro u organizaciji World Surf Leaguea privremeno je prekinut nakon što je fotografa u vodi napalo morsko stvorenje za koje organizatori vjeruju da je bio morski pas ili morski lav.

Incident se dogodio tijekom muškog polufinala u Raglanu na Sjevernom otoku, dok su se natjecali brazilski surferi Yago Dora i Italo Ferreira, prenosi BBC.

Aktiviran je „code red”, a natjecanje je u ponedjeljak zaustavljeno dok su medicinske ekipe pružale pomoć.

Renato Hickel, potpredsjednik World Surf Leaguea za turneje i natjecanja, rekao je da je fotograf, Australac Ed Sloane, zadobio „male ubodne rane” te je kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu.

„Aktiviramo ‘code red’ kada morska životinja napadne surfera ili fotografa. Ovaj put riječ je bila o našem dragom fotografu u vodi i, hvala Bogu, dobro se drži. S obzirom na ono što se dogodilo, dobro je”, rekao je Hickel u prijenosu WSL-a.

Dodao je: „U ovom trenutku nismo sigurni je li riječ bila o morskom psu ili morskom lavu. Liječnik koji je pomagao na mjestu događaja skloniji je mišljenju da je ipak bio morski lav, a ne morski pas.

„Bez obzira na to, bilo je vrlo zastrašujuće. Italo i Yago bili su jako potreseni. Vidjeli su prskanje i sam incident, što je bio dodatni razlog za prekid natjecanja.”

Sloane je u izjavi koju je podijelila surferska liga zahvalio medicinskom timu i WSL-ovoj ophodnji na vodi na „brzoj reakciji”.

„Dobro sam, ugrizen sam za lijevo stopalo i trenutno primam liječničku pomoć”, rekao je.

„Obožavam ovo mjesto i jedva čekam gledati spektakularni završni dan natjecanja”, dodao je. „Navijam za sve i želim sjajan završetak događaja.”

Natjecanje je nastavljeno nekoliko sati kasnije uz dodatne sigurnosne mjere, uključujući dodatne jet-skijeve i dron za nadzor mora. I dalje nije jasno što je ugrizlo Sloanea.

