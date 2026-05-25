KABINA SMRSKANA
FOTO, VIDEO / U Beogradu tramvaj iskočio iz tračnica i udario u zgradu, ima ozlijeđenih
Prema podacima GSP-a u nesreći je ozlijeđeno pet ljudi, među kojima je i vozačica tramvaja. Ona je prebačena u Urgentni centar, kazao je Ivan Banković za N1. Nova.rs neslužbeno doznaje da je više od 10 ozlijeđenih
Nesreća se dogodila jutros oko 9.30 sati.
Uzrok iskakanja tramvaja iz tračnica u Ulici cara Dušana na Dorćolu u Beogradu problem je sa skretnicom, rekao je za N1 prometni inženjer i predsjednik Sindikata Gradskog prometnog poduzeća (GSP) "Centar“ Ivan Banković.
Prema neslužbenim informacijama, nekoliko osoba požalilo se na ozljede. Ekipe Hitne pomoći bile su na terenu, no prema posljednjim informacijama, na mjestu nesreće trenutno se nalazi samo policija.
Za sada nema informacija o uzroku nesreće, a očevid je u tijeku.
Kako je potvrdila naša reporterka, promet se trenutačno odvija u suprotnom smjeru.
Tramvajska nesreća u Beogradu
N1 Srbija
N1 Srbija
N1 Srbija
N1 Srbija
N1 Srbija
N1 Srbija
N1 Srbija
Ovo nije prvi put da tramvaj iskoči iz tračnica na toj lokaciji zbog problema sa skretnicom. Na istom raskrižju tramvaj je izletio iz tračnica i udario u kuću i u travnju 2021. godine. Tada su mediji navodili da se automatska skretnica možda nije dovoljno otvorila ili da se vozač kretao prebrzo.
Sličan incident dogodio se i u kolovozu prošle godine, kada je novi turski tramvaj tijekom probne vožnje iskočio iz tračnica na Autokomandi. Banković je tada izjavio da se skretnica tijekom prolaska tramvaja sama vratila u položaj za skretanje u drugom smjeru.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare