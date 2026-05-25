Raketa Elona Muska, koja bi trebala odvesti ljude na Mjesec, eksplodirala iznad oceana

- / AFP

Nakon uspješnog testnog leta, najveća i najmoćnija raketa u povijesti u subotu ujutro eksplodirala je iznad Indijskog oceana. Eksplozija je bila planirana. Nakon uspješnog preleta oko Mjeseca, pripreme za planirano slijetanje ljudske posade na naš prirodni satelit u punom su jeku.

Podijeli

Oglas

Posadu bi na Mjesec trebala prenijeti raketa Starship 12, najveća i najmoćnija raketa u povijesti, koju je razvila tvrtka SpaceX Elona Muska.

U petak su proveli testiranje rakete te je bez posade lansirali u svemir s lansirne rampe SpaceX-a u Starbaseu u Teksasu.

Lansiranje se moglo pratiti uživo i putem interneta.

Watch Starship's twelfth flight test https://t.co/caRB1thMlg — SpaceX (@SpaceX) May 22, 2026

Uspješan, ali ne i savršen let

Radilo se o testiranju treće verzije Starshipa, koja uključuje više poboljšanja temeljenih na iskustvima iz prethodnih testnih letova, među ostalim učinkovitije i snažnije motore Raptor 3, bolje sustave za gorivo te unaprijeđenu toplinsku zaštitu, priopćili su iz tvrtke.

Raketa je poletjela u petak u 18:30 po lokalnom vremenu, odnosno u subotu u 1:30 po našem vremenu.

Nakon uspješno izvedenih manevara, gornji stupanj rakete odvojio se od boostera i nastavio put u svemir, gdje je 20 minuta nakon početka leta uspješno izbacio 22 probna Starlink satelita.

Za razliku od prethodnih SpaceX-ovih misija, raketni booster nije pokušao ponovno sletjeti na lansirnu rampu, već je izveo manevar kočenja i paljenje motora za slijetanje te „nježno pao” u Meksički zaljev.

U međuvremenu je gornji stupanj Starshipa, nakon što je izvršio većinu planirane misije, uspješno preživio ponovni ulazak u atmosferu i izveo manevar slijetanja prije nego što je pao u Indijski ocean i eksplodirao u vatrenoj kugli.

SpaceX je lansiranje Starshipa 12 proglasio uspješnim te naglasio da je eksplozija svemirske letjelice u Indijskom oceanu bila planirana, budući da tvrtka nije namjeravala ponovno koristiti eksperimentalnu letjelicu.

Iako je letjelica uspjela dosegnuti svemir, lansiranje nije bilo potpuno savršeno jer je Starship izgubio funkcionalnost jednog od šest novih motora „Raptor”. Zbog toga je preostalih pet motora moralo raditi dulje kako bi nadoknadili gubitak, prenosi Mail Online.

Raketa će prenijeti ljude na Mjesec, možda i na Mars

Musk i njegov tim upravo ovu verziju Starshipa vide kao letjelicu koju će NASA-ini astronauti koristiti kao lunarni lander u programu Artemis.

Astronaute bi trebala prevesti na površinu Mjeseca 2028. godine, kada je planirano lansiranje misije Artemis IV.

Dugoročno, Elon Musk i SpaceX planiraju da treća generacija rakete Starship prevozi ljude i teret na Mars, gdje bi trebala biti izgrađena prva stalna kolonija.

Starship je dizajniran tako da ga je moguće opskrbiti gorivom u orbiti, što mu omogućuje dugo putovanje do Marsa.

Subotnji testni let bio je suborbitalna misija, što znači da letjelica nije ušla u punu orbitu.

SpaceX ga je ipak označio kao prvi ključni korak u provjeri kako se nova hardverska oprema Starshipa ponaša u stvarnim uvjetima leta.