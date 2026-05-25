Slučaj bolesnog ročnika: "Uzela mi je vojska dijete da ga obuči za borbu, ali kad se razboli, onda zovu mamicu“

Mladi ročnik iz Pule tijekom temeljnog vojnog osposobljavanja u Slunju razvio je teži oblik gnojne angine, a njegova majka tvrdi da mu vojska nije osigurala adekvatnu zdravstvenu skrb. Nakon nekoliko dana liječenja u vojnom stacionaru, obitelj je pozvana da dođe po njega i odvede ga liječniku u Pulu.

Majka navodi da je ročnik, unatoč visokoj temperaturi, sam čekao ispred vojarne dok obitelj nije stigla po njega te zamjera što nije vojnim vozilom prevezen u bolnicu u Karlovcu.

"Uzela mi je vojska dijete da ga obuči za borbu, a kad se razboli, zovu mamicu“, rekla je novinaru Novog lista Zvjezdanu Strahinji.

Iz MORH-a poručuju da je zdravstvena skrb ročnicima osigurana 24 sata dnevno te da se u težim slučajevima upućuju u najbližu zdravstvenu ustanovu.

"MORH traži papirnate doznake"

Navode i da se roditelji ponekad pozivaju kako bi ročnici nastavili liječenje kod kuće, dok se onima koji žive daleko osigurava prijevoz vojnim vozilom.

Majka tvrdi da u ovom slučaju to nije učinjeno te upozorava da sustav očito nema jasno razrađene protokole za ozbiljnije zdravstvene probleme tijekom obuke.

Dodatno ju je iznenadilo što je vojska naknadno tražila papirnate doznake bolovanja jer ih, kako su naveli, ne mogu preuzeti elektronički kao drugi poslodavci.