OZLIJEĐENO 14 LJUDI U BEOGRADU
FOTO, VIDEO / Putnici iskakali iz tramvaja koji se zabio u zgradu: Vrata se nisu dala otvoriti, nastala je panika
Prema riječima očevidaca, sumnja se da je uzrok nesreće ostavljena otvorena skretnica, zbog čega je tramvaj umjesto ravno nastavio prema sporednom kolosijeku i potom izletio iz tračnica.
U iskakanju tramvaja iz tračnica u Dušanovoj ulici u Beogradu ozlijeđeno je 12 odraslih osoba i dvoje djece, potvrđeno je za portal N1 Srbija.
Jedanaest ozlijeđenih prevezeno je u Urgentni centar, jedna osoba u KBC Zvezdara, dok je dvoje djece prevezeno u bolnicu u Tiršovoj, navode iz Hitne pomoći.
Prema dosadašnjim informacijama, troje ozlijeđenih zadobilo je teže ozljede, uključujući kontuzije i prijelome.
Podsjetimo, nesreća se dogodila jutros oko 9.30, kada je tramvaj iskočio iz tračnica i udario u zgradu. Prometni inženjer i predsjednik Sindikata GSP-a „Centar” Ivan Banković izjavio je za N1 da je uzrok nesreće bio problem sa skretnicom.
Što kažu očevici
"Čuo se snažan udarac. Kad smo izašli van vidjeti što se događa, vidjeli smo tramvaj kako se zabio u zgradu. Trebao je nastaviti ravno, Ulicom cara Dušana. Čuli smo jauke, ženski glas, ljudi su bili u šoku. Vrlo brzo stigli su policija i Hitna pomoć, osigurali područje i počeli odvoziti ozlijeđene“, rekao je očevidac za Novu.rs.
Dodaje da tramvaji na tom dijelu trase često prolaze nešto većom brzinom jer uglavnom nastavljaju ravno kroz raskrižje.
"Vjerojatno nije očekivao da će skrenuti. Nakon udara nastala je panika. Putnici su udarali po vratima i prozorima kako bi izašli van, neki su iskakali iz tramvaja. Vrata se nisu mogla otvoriti“, ispričao je sugovornik s mjesta nesreće.
"Tramvaj je iskočio iz tračnica i krenuo preko kaldrme. Ekipe Hitne pomoći i policije stigle su za nekoliko minuta na mjesto nesreće. Bolničari su ljude na nosilima iznosili iz tramvaja. Tramvajem je upravljala žena. Svi smo mislili da je ona najteže stradala kad je tramvaj udario u zgradu, ali srećom nije, te je na kraju sama izašla iz kabine“, rekao je za portal Nova.rs očevidac nesreće Strahinja Ćirković.
