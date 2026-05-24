IZNAD 30 CELZIJEVACA
Uživajte u suncu, ali budite oprezni! Stižu vrućine, evo kako se zaštititi
Prije nekoliko dana meteorološki servis Severe Weather Europe (SWE) objavio je da se nad većim dijelom Europe razvija toplinska kupola koja bi u narednim danima mogla donijeti rekordno visoke temperature za ovo doba godine.
U mnogim krajevima temperature će porasti za 15-ak stupnjeva, a u Španjolskoj i Portugalu prognoziraju se temperature između čak 35 i 39 Celzijevih stupnjeva. I u Hrvatskoj će temperature biti visoke za ovo doba godine, ali ne u takvim ekstremima kao na Pirinejskom poluotoku.
U Hrvatskoj se očekuje daljnji polagani rast temperature pa će i noću i danju biti sve toplije. Tako bi za vikend dnevna temperatura već skoro posvuda trebala biti iznad 25, a od nedjelje pa početkom sljedećeg tjedna i oko 30 Celzijevih stupnjeva.
Pidžame u zamrzivaču, izbjegavanje piva...
Kako se temperatura zraka bude dizala, postoji niz stvari koje možemo učiniti kako bismo izbjegli neželjene učinke.
Ostanite hidrirani: Možda se čini očitim, ali pijenje puno vode često se zanemaruje.
Rashladite se iznutra i izvana tako što ćete ostati hidrirani s puno tekućine. Preporučuje se piti između 1,5 i 2 litre dnevno.
Hladne kupke ili tuševi također će vam pomoći da ostanete rashlađeni.
Izbjegavajte alkohol: Ono što se mnogima može činiti kao loša vijest jest da stručnjaci savjetuju da ne pijete alkohol po jakoj vrućini.
Isti stručnjaci također kažu da treba izbjegavati čaj i kavu. Oni djeluju kao diuretici i mogu uzrokovati dehidraciju.
Pidžame u zamrzivaču: Tijekom dana stavite jastučnicu ili pidžamu u zamrzivač. Izvadite ih prije spavanja. Mogu vas rashladiti i pomoći da bolje spavate.
Stavljanje flanelske krpe u zamrzivač također može biti posebno osvježavajuće ako je stavite na čelo dok ležite u krevetu.
Nosite široku odjeću: Tijekom dana, nošenje široke, hladne odjeće, šešira i sunčanih naočala također će vam pomoći. Preporučeno je nošenje svjetlije odjeće, koja privlači manje topline od tamne ili crne odjeće.
Uključite ventilator: Ventilatori mogu pomoći vašem tijelu da regulira unutarnju temperaturu, a stavljanje posude s kockicama leda ispred njega može dodatno ohladiti zrak koji cirkulira.
Ako pri ruci nemate ventilator, napunite termofor hladnom vodom.
Riješite se popluna: Tanke pamučne plahte upijat će znoj i udobnije su od popluna.
Zatvorite prozore: Iako se može činiti nelogičnim, držanje prozora zatvorenima i spuštanje roleta tijekom najveće vrućine održat će sobe hladnijima.
Spavajte na donjem katu: Toplina se diže, pa ako vaš dom ima više od jednog kata, možda bi se isplatilo spavati dolje. Provedite više vremena u najhladnijoj sobi u kući.
Planirajte unaprijed: Ako planirate provoditi vrijeme vani, isplanirajte svoj dan kako biste bili sigurni da imate dovoljno hrane, vode, kreme za sunčanje i svih potrebnih lijekova.
Stručnjaci upozoravaju da bi svatko tko je osjetljiv na učinke vrućine trebao izbjegavati sunce tijekom najtoplijeg dijela dana, što je obično između 11 i 15 sati.
Pobrinite se da imate kremu za sunčanje, čak i ako niste skloni opeklinama. Nanesite barem SPF15 s UVA zaštitom.
Stavite led na pulsne točke: Nanošenje leda na zapešća i stranu vrata može pomoći u snižavanju tjelesne temperature jer su krvne žile u tim područjima blizu površine kože.
Isprobajte savjet Kraljevske mornarice
Časnici Kraljevske mornarice još od 1990-ih godinA uranjaju ruke u hladnu vodu kako bi se brže ohladili
Istraživanja su pokazala da hladnije ruke ubrzavaju brzinu hlađenja - temperatura jezgre smanjuje se za oko jedan stupanj za svakih 10 minuta uranjanja ruku u vodu temperature 15°C.
Ovu tehniku su usvojili i sportaši koji se trebaju brzo ohladiti prilikom izmjenjivanja odmora i kretanja.
Kako prepoznati jeste li dehidrirani?
Jedan od ključnih savjeta za visoke temperature je da uvijek budete hidrirani.
Dehidracija ima ove simptome:
Žeđ
Tamnožuti urin jakog mirisa
Vrtoglavica ili omaglica
Umor
Suha usta, usne i oči
Rijetko mokrenje, manje od četiri puta dnevno
Vjerojatnije je da ćete dehidrirati ako imate dijabetes, ako vas muči povraćanje ili proljev, ako ste predugo bili na suncu ili pili previše alkohola. Također, vjerojatnost je veća ako se nakon vježbanja previše znojite, imate temperaturu od 38°C ili više ili uzimate lijekove koji potiču češće mokrenje, piše Sky News.
