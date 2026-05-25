"Male navike, velike promjene"
Zašto ova nacija živi dulje? Odgovor se krije u tri navike
Južna Koreja posljednjih je desetljeća postala jedna od najuspješnijih država na svijetu kada je riječ o produljenju životnog vijeka. Stručnjaci razloge ne vide u jednoj tajni, nego u svakodnevnim navikama: prehrani bogatoj povrćem, snažnoj društvenoj povezanosti, redovitoj aktivnosti i naglasku na prevenciji.
Osamdesetih godina prošlog stoljeća Sjedinjene Američke Države bile su po očekivanom životnom vijeku približno na prosjeku razvijenih zemalja. Od tada se velik dio svijeta poboljšao, dok su SAD skliznule prema dnu te ljestvice, piše CNN.
S druge strane svijeta očekivani životni vijek brzo se produljivao. U Južnoj Koreji se, primjerice, između 2000. i 2021. povećao za čak 7,94 godine, pokazuju podaci Svjetske zdravstvene organizacije.
Što Južnokorejci rade ispravno i što možemo naučiti u drugim dijelovima svijeta? Kada je riječ o dugovječnosti, odgovori se velikim dijelom kriju u navikama koje možete početi uvoditi već danas.
Više povrća u svim životnim razdobljima
Kada je novinarka Kara Swisher tijekom ručka posjetila južnokorejsku školu, iznenadilo ju je ono što je vidjela na pladnjevima učenika: zamotuljke od salate, salatu od rotkvice i vlasca, kimchi te sezonsko voće. Kako je rekla, to nisu nužno jela za kojima bi posegnula njezina vlastita djeca.
No korejska djeca tijekom cijelog školovanja dobivaju besplatne školske obroke koje, s nutricionističkog i obrazovnog aspekta, pažljivo planira školski nutricionist, objasnila je Swisher školska nutricionistica Jonju Kim.
Godine 2023. izvješće američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) pokazalo je da gotovo polovica djece u dobi od 1 do 5 godina svakodnevno ne jede povrće, dok kod više od trećine nedostaje voće. Problem nije ograničen samo na izbirljivu djecu jer se te navike nastavljaju i u odrasloj dobi.
Prehrana bogata voćem i povrćem, cjelovitim žitaricama, zdravim proteinima i mastima povezana je s duljim životnim vijekom, ali i manjim rizikom od pada kognitivnih sposobnosti u starijoj dobi. Učinke zdrave prehrane često je teško odmah osjetiti, no s vremenom rezultati postaju očiti.
Raznolike aktivnosti
Kada je riječ o proučavanju južnokorejskih superstogodišnjaka, odnosno starijih ljudi čije kognitivne sposobnosti odgovaraju onima desetljećima mlađih osoba, među najvažnijim čimbenicima životnog stila su tjelesna aktivnost, društvena povezanost i nove, zahtjevne aktivnosti, rekao je dr. Geon-Ha Kim, neuroznanstvenik iz medicinskog centra Sveučilišta Ewha Womans u Seulu.
Swisher je razgovarala i s Park Mak-rje, 79-godišnjom južnokorejskom zvijezdom društvenih mreža poznatom kao „korejska baka” (Korea Grandma). Park, poznata po receptima za zdravu prehranu, objasnila je da je u svoju svakodnevnu rutinu uključila njegu kože i tjelovježbu. Upravo su ti elementi, zajedno s bliskim krugom prijatelja, ključ njezina zdravlja, rekla je novinarki.
Redovita tjelesna aktivnost, koja ubrzava rad srca i disanje, povezana je s do 40 posto manjim rizikom od prerane smrti. Prema istraživanju iz 2023., ljudi koji osjećaju usamljenost i društvenu izolaciju imaju 32 posto veći rizik od prerane smrti iz bilo kojeg uzroka. I bavljenje umjetnošću i kulturom može usporiti starenje, pokazuje nedavno objavljeno istraživanje.
Proaktivna briga o zdravlju
Jedna od stvari koja u Južnoj Koreji izgleda prilično drukčije nego u drugim dijelovima svijeta jest i zdravstveni sustav. Velika razlika je u naglasku na liječenju odnosno prevenciji, rekla je za CNN Hieun Shin, novinarka agencije France-Presse koja prati društvene, političke i kulturne aspekte života u Južnoj Koreji.
U Južnoj Koreji su među stanovnicima vrlo česti posjeti zdravstvenim ustanovama, bilo zbog prehlade ili bolova u leđima. To je, naravno, moguće samo u državi u kojoj je zdravstvena skrb cjenovno dostupna. Pojedinac preko noći ne može promijeniti zdravstveni sustav države u kojoj živi, ali postoje koraci kojima može preventivnije pristupiti vlastitom zdravlju.
„Pobrinite se za cijepljenja i redovite preventivne preglede, a pritom se usredotočite na tjelesnu aktivnost (uključujući vježbe snage), konzumaciju više biljne hrane, dovoljno sna, upravljanje stresom te smanjenje ili prestanak vejpanja, pušenja i konzumacije alkohola”, rekla je dr. Karen Studer, predstojnica Odjela za preventivnu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta Loma Linda u Kaliforniji.
Dodala je kako su upravo te promjene ključne, čak i kada su vrlo male. „Primjerice, jedna dodatna porcija povrća dnevno ili jedno alkoholno piće manje.”
„Možete početi postupno, ne mora biti riječ o radikalnom procesu koji će vam potpuno promijeniti život. Male navike mogu dovesti do velikih promjena”, zaključila je.
